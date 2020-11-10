Дата 11 листопада досить незвичайна, оскільки містить цікаву комбінацію цифр – 11.11.2020. Що вони означають і який вплив матимуть?

Якщо взяти 2020 рік і скласти його цифри, вийде цифра 4. У деяких європейських країнах і в Америці сформувався забобон про те, що число 13 – нещасливе. Але точно так само, як більшість європейців і американців побоюються числа 13, японці в тій же мірі побоюються числа 4. Там рідко можна знайти готель, в якому є 4-й поверх – після 3-го відразу йде 5-й.

Зверніть увагу, що число 13 в сумі теж дає 4.

Вважається, що є рівноважні структури і структури, які легко втрачають рівновагу, змінюють свої якості. І структури з 4 точок завжди вважалися такими.

Саме тому в формулах на щастя і на удачу 4 елементи ніколи не використовуються, використовуються 5, тому що це вже стійка структура.

Двійка – це теж цифра нерівноваги. Це небо і земля, Інь і Ян, які завжди різні. За рахунок цього наш світ постійно змінюється.

Тепер звернімося до дати 11.11.2020. Якщо взяти суму цифр дня, місяця і року, то ми отримаємо чотири двійки – 2.2.2020 – дві прихованих і дві явних. Таким чином, ця дата здатна викликати дуже багато змін найрізноманітніших сферах, причому, як в позитивний бік, так і навпаки.

Як відомо, число 11 – це число внутрішньої сили людини. Як я вже розповідав, на 11-му аркані Таро, який називається "Сила", зображена жінка, що долає лева. Це символ людини, що перемогла себе і зуміла направити силу на досягнення потрібної їй мети.

Карта Таро "Сила".

Тому двічі "11" – це перемога над внутрішнім левом. Отже, в цей день для того, щоб не викликати якісь негативні зміни, необхідно бути обережним, мати позитивне мислення. У цей день можна чітко сформулювати мету і продумати, як ми будемо її досягати.

Якщо ми чітко сформулюємо мету, тоді неврівноваженість дати не зможе нам нашкодити. Навпаки, всі сили будуть направлені на допомогу нам в досягненні мети.

Крім того, можна використовувати 11 листопада 2020 року для загадування бажань.