Знакомства или нехватка денег: гороскоп для всех знаков зодиака на 8 декабря

Близнецы познакомятся с положительными людьми, которые научат полезному, а Козерогам придется сопротивляться и отстаивать свои права. У Рыб решаются семейные вопросы, а вот Тельцам немного не хватит денег.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 8 декабря. Кто будет тяжело работать, а кто будет искать подарки к праздникам, читайте дальше.

Овен

Основное бремя забот на этой неделе приходится именно на сегодня, вы будете вкалывать как каторжник, с самого утра до ночи, даже без надежды, что кто-то сможет с вами разделить эту ношу.

Видео дня

Телец

Сегодня немного не хватает денег, возможно, они как-то внезапно закончатся, вы их где-нибудь забудете или потеряете. Поэтому будьте сегодня особенно внимательны, особенно в вопросах финансов.

Близнецы

День может быть очень душевным и приятным, вы знакомитесь с положительными людьми, которые заряжают вас верой в лучшее, и учат разным полезным штукам: от конкретных навыков до философского подхода к жизни.

Рак

Поиски себя могут завести вас очень далеко, особенно когда в них вмешиваются чужие люди. Вам могут так замочить голову, что вы уже и сами не очень понимаете, чего вам хочется и к чему вы стремитесь.

Лев

Этот очень активный день начнется с важного дела, которое вы блестяще завершите, сорвете бурные аплодисменты и всеобщий восторг. Впрочем, весь день пройдет в таком же действенном ключе.

Дева

Кажется, вы уже собрали от своих родных все письма к Святому Николаю и начали охоту за подарками, чтобы тщательно выполнить просьбу, а не покупать первое попавшееся в последний момент.

Весы

День максимальной сосредоточенности и осторожности, а еще – концентрации внимания на одной-единственной задаче. Вы сейчас как будто идете по канату, поэтому должны делать это крайне сосредоточенно и аккуратно.

Скорпион

Берегите свои нервы и не принимайте быстрых и непродуманных решений. Сегодня вас могут специально вывести из состояния равновесия для того, чтобы разозлить и вы сгоряча совершили нечто непоправимое.

Стрелец

Новая жизнь уже проявляется, у вас появляется больше возможностей заявить о себе, хотя иногда это может походить на наивные попытки ребенка привлечь внимание – стать на стульчик и рассказать стишок.

Козерог

Сегодня тот день, когда нужно сопротивляться, чего бы вам этого не стоило. У вас будет достаточно силы и аргументов, чтобы отстоять и свои права, и свое мнение, еще и другим в этом помочь.

Водолей

День тотального покоя и умиротворения. Вы с ощущением исполненного долга можете себе среди недели устроить передышку. В конце концов, вы все делаете правильно, потому что вы ее заслужили.

Рыбы

Решаются семейные вопросы, с которыми вы уже долго пытаетесь совладать. И все происходит как-то само собой, без вашего особого вмешательства и усилий.

Как сообщал OBOZREVATEL: