В новогодней суете не забывайте о том, что эта зима электро- и взрывоопасна из-за негативного влияния Урана. Будьте осторожны в обращении с электричеством и пиротехникой.
Также напоминаю для тех, кто планирует поездки за границу: начиная с декабря 2020-ого более частыми стали землетрясения и извержения вулканов, взрывы на различных объектах и техногенные аварии. Декабрь это уже подтвердил: взрыв в Чехии на электростанции, землетрясение в Хорватии, в очередной раз проснулся вулкан Этна в Италии, метеорит в Китае, взрыв в аэропорту Йемена.
Но январь и февраль ещё более неблагоприятны в этом плане, поэтому осторожность не будет лишней.
Всё, что связано со вспышками, взрывами, искрами, сотрясениями и прочими неожиданностями – всего этого будет сейчас особенно много. Также возможны проблемы со связью, в частности, с интернетом и разными его ресурсами: поломки, отключения, блокировки.
Проявляйте осторожность и на транспорте.
Конечно, к неожиданностям подготовиться невозможно, но элементарные правила техники безопасности в ближайшие месяцы особенно актуальны.
Всем безопасной и спокойной зимы!
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