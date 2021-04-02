В понедельник, 5 апреля, можно провести простой, но очень действенный обряд, который поможет жить целый год в достатке и благополучии. Но сначала я поясню, чем этот день необычен.

Дело в том, что ежегодно 5 апреля отмечается большой славянский языческий праздник – Великдень Даждьбога, когда душа природы, согласно поверьям древних славян, возвращалась из мира потустороннего в мир явный. И действительно, именно в этот день ежегодно происходит момент весеннего пробуждения природы.

5 апреля 85% всех растений выходят из-под земли и начинают распускаться. Причем, интенсивный рост всей растительности в этот день начинается практически на всей планете. По той причине множество древних культур считали день 5 апреля днем плодородия.

Обряды на Великдень Даждьбога были основаны на симпатической связи: растет природа – растем мы, растут растения – растут наши успехи, и так далее.

5 апреля принято накрывать ритуальный стол. Его обязательные атрибуты – крашеные в красный цвет яйца, каравай и творожник, состоящий из 12 слоев творога, каждый из которых пропитан разным видом варенья. Яйца символизируют солнце, каравай – "причастие" солнца, а творожник – 12 месяцев, или колесо года. Все это должно привлечь силу природы в жизнь людей.

Скорлупа от этих яиц после трапезы использовалась в ритуале – ее собирали в специальное блюдо, а затем пускали по реке. Как верили древние славяне, таким путем скорлупа попадала в Индию, где брахманы спустя 25 дней, 30 апреля, узнавали о том, что наступил Великдень.

Но за ритуальным столом съедали не все яйца – часть оставляли для другого обряда – Приношения Матери-Земле. Надо было выкопать в земле ямку и с любовью, от чистого сердца, положить это яйцо туда, земле в подарок, и затем закопать. Смысл обряда таков: покрашенное в красный цвет яйцо – символ солнца, и это "солнце" мы дарим земле. Земля это "солнце" выращивает, а нам взамен дает материальный достаток, удачу, процветание на большой период времени. Фактически это обмен подарками с землей.

Если провести такой обряд, то у человека, совершившего его, как минимум, до 5 апреля следующего года не будет прекращаться линия материального достатка.

Еще один вариант обряда Приношения Матери-Земле. Необходимо вырыть ямку, возле нее застелить желтую скатерть или салфетку (символ солнца). Затем на нее сложить конфеты без обертки, печенье, фрукты и так далее. В конце взять листочек и наговорить на него пожелание. Например, такое: "Мать-Земля, помоги, мне надо, чтобы решилось это, это и это".

Листочек кладут на скатерть вместе с дарами Матери-Земле, всё сворачивают и помещают в ямку. Сверху всё необходимо полить чем-то сладким, например, лимонадом, и закопать. Как только ямка закопана, обряд начинает работать. Все, что было нашептано на листочек, начинает исполняться.

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