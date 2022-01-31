Зеркальная дата и день пяти двоек: как загадать желание и изменить свою судьбу в феврале

В течение 2022 года будет сразу несколько уникальных зеркальных дат. Однако сильнейшая в феврале – 22.02.2022, которую еще называют палиндромной, ведь она читается одинаково с обеих сторон.

OBOZREVATEL рассказывает, чего ждать от этого дня и в какой момент необходимо загадывать самые заветные желания.Абсолютная зеркальная дата – 22.02.2022

В этом году февраль можно считать особенным месяцем, ведь на него приходится сразу три сильных энергетических даты. Первая настанет 12.02.2022, далее 20.02.2022 и наконец самая мощная дата-палиндром или абсолютная зеркальная дата – 22.02.2022.

Эта дата особенная также и тем, что приходится на второй день недели, а также это 22-й день месяца. Подобное встречается крайне редко, а поэтому в эту дату можно проводить разнообразные ритуалы и загадывать желания.

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Следует отметить, что важными в нумерологии считаются не только двойки, но и нули, символизирующие духовные корни. Это универсальное число, усиливающее любую цифру рядом.Важность двойки

Подчеркивается, что в зеркальной дате сразу шесть двоек. Нумерологи считают двойку одной из самых мощных цифр. Она символизирует мужское и женское начало, пару, черное и белое, светлое и темное, инь и янь.

В астрологии эта волшебная цифра ассоциируется с противоборством добра и зла. Также считается, что большее количество двоек способствует усилению магической защиты и энергетического равновесия.Что необходимо сделать в эту особую дату

В нумерологии двойка отвечает за дипломатию, отношения и дружбу. Разумеется, это лучший день для налаживания разорванных отношений, новых знакомств и гармонизации личных отношений.

Не менее успешным в этот день будет строительство планов на будущее. Энергетика цифр поможет понять свои желания и стремления, а также настроиться на их реализацию. Поэтому будьте особенно внимательны к знакам Вселенной в этот период. К тому же лучшей даты, чтобы сделать предложение или устроить свадьбу, не придумаешь.

Главные запреты

22.02.2022 будет особенно энергетически заряженным днем поэтому ругаться, выявлять негатив, пытаться кого-то обидеть – категорически запрещается. Все злые действия, которые человек произведет в этот день, обернутся против него, поэтому лучше настроиться на положительный лад.

Также не стоит ревновать, сердиться, а особенно завидовать – это может значительно испортить вашу личную энергетику. Поэтому в этот день будьте осторожны со своими мыслями, ведь они могут сбыться – это еще одна причина быть настроенным только на позитив.Мост из десяти двоек

Даже в столь энергетически мощный день 22.02.2022 есть несколько пиковых моментов, когда лучше загадывать желание, ведь, как считают нумерологи, в определенное время зеркальной даты открываются своеобразные энергетические мосты. Поэтому в такие моменты необходимо мысленно отправлять свои заветные желания в космос.

Отмечается, что мощные мосты откроются в 02:22, 20:22, и особенно в 22:22. Последний мост зеркальной даты некоторые считают самыми мощными и называют его "мост десяти двоек".Предсказание Ванги о дне пяти двоек

Следует отметить, что абсолютная зеркальная дата 22 февраля также многих пугает, ведь некоторые нумерологи считают 22.02.2022 – датой пяти двоек, если считать 22 – день, 2 – месяц, 22 – год. Дело в том, что болгарская прорицательница Ванга считала, что человечество ждет большая катастрофа в день "пяти двоек".

Якобы, "когда сойдутся 5 двоек", человечество "ждет длинный темный день". Некоторые трактуют слова провидицы как предупреждение о начале масштабной войны или экологической катастрофы, которая будет вызвана быстрым изменением климата.

Однако на самом деле по поводу пророчества и его прочтения есть сомнения. Об этом OBOZREVATEL рассказала тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко. Эксперт подчеркнула, что людей привлекает мистика и тайны, а тем более прогноз очередного "конца света".

По ее словам, периодически человечество ставит себе своеобразные дедлайны, чтобы ускорить себя и заставить двигаться вперед. Ибо когда мы ограничены во времени, то успеваем гораздо больше, чем когда времени у нас неограниченный ресурс.

Этим и объясняется появление все новых и новых басен о конце света, который вот-вот должен наступить, но снова откладывается, когда приходит прогнозируемая дата. Позже появляются новые пророчества и так по кругу.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно одному из пророчеств Ванги, в 2022 году ученые обнаружат в Сибири смертельный вирус, который сейчас находится в замороженном состоянии. Учитывая тот факт, что в 2014 году был возвращен к жизни древний вирус после 30 тысяч лет пребывания в вечной мерзлоте Сибири, пророчество Ванги кажется вполне осуществимым.