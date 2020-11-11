Зеркальная дата 11.11.2020: что значит и как может изменить нашу жизнь

В среду, 11 ноября, наступает очередная зеркальная дата в 2020 году – 11.11.2020.

Астрологи считают, что она способна стать счастливым талисманом на пути человека к новым возможностям и счастливым переменам. Как лучше провести этот день, что рекомендуется сделать для привлечения удачи, рассказывает OBOZREVATEL.

Что означает зеркальная дата 11.11.2020

"11" в нумерологии считается сакральным числом, объединяющим в себе энергетику творчества, повышенной интуиции и чувствительности. Две единицы, по мнению нумерологов, обозначают своеобразный портал между мирами, открывающийся как раз в это мистическое "темное" время ноября.

Два числа "11" в нынешней зеркальной дате укрепляют действие этого портала, открывая людям чрезвычайные возможности и тайные пространства между вдохновением и интуицией.

Кроме того, эзотерики обращают внимание на сложение четырех единиц и цифр в числе 2020. И в первом, и во втором случае их сумма – "4" – символизирует материальные блага, которые мы можем получить собственным трудом. Это число указывает, что мы сами являемся творцами своего успеха.

"11" в нумерологии считается сакральным числом. Источник: Pixabay

Что можно делать 11.11.2020

Быть открытым для перемен к лучшему.

Прислушиваться к себе и доверять интуиции.

Принимать себя и свои недостатки.

Обращать внимание на символы, знаки, числа и цифры. Так, если к примеру, человек в зеркальную дату случайно видит зеркальное или двойное число на часах – 11:11, 21:12 – эзотерики считают это судьбоносным знаком. В этом случае рекомендуется остановиться, отвлечься от суеты и прислушаться к своей интуиции. Возможно, стоит взять выходной, чтобы отдохнуть или навестить близких.

Если прислушаетесь к себе, зеркальная дата наградит вас, считают нумерологи. Это могут быть неожиданные полезные знакомства и новые возможности.

Кроме того, рекомендуется запомнить, о чем вы подумали, если 11.11.2020 вдруг увидите группу одинаковых цифр, например, 111, 222, 555, 777, 8888. Мысли и эмоции в этот момент важны для человека и его будущего.

Если прислушаетесь к себе, зеркальная дата наградит вас, считают нумерологи. Источник: Pixabay

Что нельзя делать 11.11.2020

Желать кому-либо зла, завидовать, ругаться, таить обиду и обижать других.

Заниматься черной магией, "темными" ритуалами, устраивать спиритические сеансы. Считается, что в ноябре наступает темное время года, когда ночи становятся длинными, а дни – короткими. Поэтому в зеркальную дату 11.11.2020 категорические не рекомендуется допускать разрушающие мысли.

Как загадать желание в зеркальную дату 11.11.2020

В 11:11 утра проговорите: "Все запланированное осуществится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся". Верьте в лучшее и открывайте в себе новые способности – зеркальная дата 11.11.2020 поможет вам в этом.

Сделайте фотоколаж и запишите список желаемых целей на 2021 год.

Запишите заветное желание на 11 листочках бумаги, сложите их в стопку и проговорите: "Желанию сбыться, быть моей мечте!". До полуночи разложите записки по всему дому и оставьте на сутки, чтобы магия чисел заработала.

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