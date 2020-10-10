Зеркальная дата 10.10.2020: что означает и как повлияет на людей
В субботу, 10 октября, наступает очередная зеркальная дата в 2020 году – 10.10.2020. Астрологи считают такие дни благоприятными для разнообразных начинаний.
О том, как лучше провести этот день и что рекомендуется сделать для привлечения удачи, читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Что символизирует зеркальная дата 10.10.2020
Число 10 специалисты называют числом божественного порядка, которое символизирует логическое завершение определенного периода.
Дата 10.10.2020 объединяет две десятки, усиливая и приумножая достоинства этого числа. Это хорошее время, чтобы подвести итоги; период, когда природа готовится к зиме как к своего рода завершению очередного годового цикла.
Энергетика числа 10 способна забрать негатив и открыть возможности для физического и энергетического очищения и восстановления сил для работы над собой, считают астрологи. Она также поможет решить старые проблемы и открыть путь к светлым переменам.
Что нужно сделать 10.10.2020
Подбить итоги, подготовиться к завершению старого и началу нового.
Можно взять лист бумаги и написать на нем, все, что вам удалось сделать за год. На втором листе напишите обо всем, что вам не удалось сделать. Затем сравните и сделайте вывод, как вы прошли этот путь.
Загадать желание: считается, что правильно сформулированное и загаданное 10 октября желание обязательно сбудется.
Начинать новые дела: устроиться на работу, наладить отношения с близкими, подать важные документы и тд.
Сохранять спокойствие и не реагировать на внешние раздражители. Важно думать о будущем, притягивая счастье и удачу.
10 октября рекомендуется провести в окружении близких и друзей.
Одинокие люди могут начинать поиски второй половины –знакомиться, ходить на свидания, общаться в соцсетях. Астрологи считают эту зеркальную дату удачной для тех, кто ищет любовь.
10.10.2020 – хорошее время, чтобы обратиться за советом и помощью к человеку, который сможет указать вам ваш путь.
Что нельзя делать 10.10.2020
Конфликтовать, ругаться, ссориться.
Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Перекладывать ответственность с себя на других.
Устраивать шумные гуляния с алкоголем.
Как сообщал OBOZREVATEL, на 10 октября также выпадает Покровская родительская суббота: что нужно и что нельзя делать в этот день.