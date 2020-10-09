Зеркальная дата 10.10.2020: что означает и как повлияет на людей

В субботу, 10 октября, наступает очередная зеркальная дата в 2020 году – 10.10.2020. Астрологи считают такие дни благоприятными для разнообразных начинаний.

О том, как лучше провести этот день и что рекомендуется сделать для привлечения удачи, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что символизирует зеркальная дата 10.10.2020

Число 10 специалисты называют числом божественного порядка, которое символизирует логическое завершение определенного периода.

Дата 10.10.2020 объединяет две десятки, усиливая и приумножая достоинства этого числа. Это хорошее время, чтобы подвести итоги; период, когда природа готовится к зиме как к своего рода завершению очередного годового цикла.

Энергетика числа 10 способна забрать негатив и открыть возможности для физического и энергетического очищения и восстановления сил для работы над собой, считают астрологи. Она также поможет решить старые проблемы и открыть путь к светлым переменам.

Дата 10.10.2020 объединяет две десятки, усиливая и приумножая достоинства этого числа. Источник: kalender.tatort-fans.de

Что нужно сделать 10.10.2020

Подбить итоги, подготовиться к завершению старого и началу нового.

Можно взять лист бумаги и написать на нем, все, что вам удалось сделать за год. На втором листе напишите обо всем, что вам не удалось сделать. Затем сравните и сделайте вывод, как вы прошли этот путь.

Загадать желание: считается, что правильно сформулированное и загаданное 10 октября желание обязательно сбудется.

Начинать новые дела: устроиться на работу, наладить отношения с близкими, подать важные документы и тд.

Сохранять спокойствие и не реагировать на внешние раздражители. Важно думать о будущем, притягивая счастье и удачу.

10 октября рекомендуется провести в окружении близких и друзей.

Одинокие люди могут начинать поиски второй половины –знакомиться, ходить на свидания, общаться в соцсетях. Астрологи считают эту зеркальную дату удачной для тех, кто ищет любовь.

10.10.2020 – хорошее время, чтобы обратиться за советом и помощью к человеку, который сможет указать вам ваш путь.

10.10 рекомендуется провести в окружении близких и друзей. Источник: Pixabay

Что нельзя делать 10.10.2020

Конфликтовать, ругаться, ссориться.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Перекладывать ответственность с себя на других.

Устраивать шумные гуляния с алкоголем.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 10 октября также выпадает Покровская родительская суббота: что нужно и что нельзя делать в этот день.

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