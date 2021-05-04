Зеркальная дата 05.05 принесет много счастья и откроет тайные знания

5 мая 2021 года – это день счастья. Особенная зеркальная дата сулит также позитивные перемены.

В этот день хорошо строить планы путешествий и максимально их использовать. Также 05.05 психолог-нумеролог Лариса Браницкая посоветовала заняться внешними преображениями и гардеробом.

"Пятерок аж четыре. Это стабильное число, как стул на четырех ножках, и оно не только символ интуиции, шестого чувства. В этот день можно слышать своих ангелов-хранителей, задавать вопросы и открыть в себе способности яснознания. Когда вдруг откуда-то приходят ответы на вопросы. Достаточно прислушиваться", – рассказала эксперт.

По словам Браницкой, число пять это также красота, поэтому 5 мая – удачный день для любой творческой работы, перемен в жизни и кардинальной смены имиджа. Хорошо поменять прическу, ее цвет и обновить гардероб. Важно в этих вопросах следовать за своей интуицией.

"Цифра пять – также число созидательной силы. В этот день очень мощная и стабильная энергетика. В дате 05.05.2021 есть две единицы. Поэтому нужно максимально использовать свои лидерские качества. Этот день также характеризует посыл к зарабатыванию денег, можно реализовать проект, который долгое время был на стопе", – отметила нумеролог.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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