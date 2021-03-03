Зеркальная дата 03.03: таролог рассказала, что в ней особенного

В зеркальную дату, 03.03, вступает в силу третий женский аркан Императрицы – олицетворение женщины во всех ее проявлениях.

Как OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка, более того, этот день еще и является днем двойной женской силы, когда прилагаются две ее ипостаси, которые в сумме складываются в шестерку – Аркан любви.

"Если бы я назначала женский день, то он был бы именно 3 марта, то есть 3.03, когда вступает в свои права третий женский аркан Императрицы. В целом, женщина – это достаточно объемная фигура, и включает в себя совершенно разные, и порой противоположные качества. Здесь она нежная и покорная, а вот уже встает дыбом и идет вопреки традициям и даже здравому смыслу. Потому что имеет право быть неудобной и дикой, это тоже ее природа", – сказала таролог.

По ее словам, получается, что двойная женственность – это любовь, когда в ней соединяются две ее части – ангельская и демоническая, покорность и непредсказуемость, нежность и стальной блеск глаз.

Впрочем, женская ипостась есть и в каждом мужчине – это и умение выслушать, поддержать, понять, быть нежным и внимательным. Просто женского у мужчины должно быть меньше, а у женщины – больше, отметила Соломка.

В этот день двойной женственности таролог посоветовала вспомнить о своей женской природе и порадовать эту внутреннюю и внешнюю женщину разными способами – встретиться с подругами и вволю потрындеть, устроить шопинг, вечеринку, массаж или СПА-процедуры, фотосессию, можно даже в стиле ню.

"Словом, все такие любимые женские способы получения удовольствия. А для мужчин это день проявления любви, а еще они могут порадовать свою внутреннюю женщину, позволив себе какие-то приятные процедуры. А могут усилить свое мужество, сделав любую приятность своим женщинам и не требуя ничего взамен и немедленно", – отметила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Игорь Мехеда рассказал, что наличие в этой зеркальной дате троек обеспечивает стабильность и может быть фактором, который помогает желанию осуществиться. Благоприятные точки во времени для загадывания желаний будут: 03.03.2021 в 00:33, и 03.03.2021 в 3:03.