Завтра в 9-40 произойдет судьбоносное Солнечное затмение: кого оно затронет

21 июня в 9 часов 40 минут по киевскому времени произойдет кольцеобразное солнечное затмение в 1 градусе Рака. Это второе затмение, которое мы проживаем в текущем "коридоре затмений".

Солнечные и Лунные затмения происходят каждые полгода, когда в новолуние и полнолуние Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной линии и начинают перекрывать друг друга, - сообщает на своей странице в инстаграм астролог Георгий Личели.

Новолуние происходит каждый месяц и в разных знаках Зодиака. Новолуние в Раке происходит раз в году (иногда два раза как в нынешнем году).

А вот Солнечные затмения в Раке, как, впрочем, и в других знаках Зодиака происходят раз в 18-19 лет. Это последнее Солнечное затмение в Раке, следующие будут в 2038 -2039 году.

Кольцеобразное солнечное затмение Getty

Поэтому стоит серьёзно относиться к затмениям, особенно тем людям, которых они затрагивают. В первую очередь, это те из нас, кто родились с 20 - 22 июня. С учетом того, что затмения проходят на фоне ретро-Меркурия и ретро-Венеры, для них этот год будет особо значимым и судьбоносным. Также затмения принесут важные и судьбоносные события людям, у которых в персональных гороскопах Лунные узлы расположены в знаках Рак-Козерог.

К примеру, такое положение имел погибший в США афроамериканец Джордж Флойд, имеет такое положение и актер Михаил Ефремов. И для них этот год оказался судьбоносным и фатальным. Но не стоит всем ждать чего-то плохого - все зависит от персональной карты и самого человека. Михаил, имея в своем гороскопе Солнце в соединении с Нептуном и Черной Луной в Скорпионе, должен был максимально избегать злоупотребления алкоголем, чтобы не отягощать свою непростую карму.

Насколько затмения затронут непосредственно вас, зависит от персональной карты. Если затмения затрагивают 7 Дом, то важные события будут происходить в сфере партнерства, 2 дом - будут затронуты финансы, 10 дом – вопросы карьеры, 5 дом – любовные отношения и дети и т.д. Но, чтобы понимать, по какой сфере в вашей жизни проходит ось затмений, нужно знать свою карту рождения. Для этого можно получить персональную консультацию профессионального астролога либо в интернете выбрать астрологическую программу и ввести дату и время своего рождения.