Предрассудки и древние верования оставили свой отпечаток на отношении людей к солнечным и лунным затмениям. Некоторые считают их предвестниками несчастья, некоторые даже избегают находиться на улице во время затмений…

На самом деле затмение – это видимое с Земли соединение двух небесных объектов. Не видимые с позиции земного наблюдателя соединения случаются каждый месяц, и никто не вспоминает о них. Люди обсуждают только то, что становится заметным. Хотя особой разницы между видимым и не видимым соединением небесных тел нет.

Поэтому придавать большое значение затмениям не стоит. Тем более не нужно их бояться!

В течение ближайшего месяца нас ждёт сразу три затмения: 5 июня – лунное, 21 июня – солнечное и 5 июля – снова лунное. Также в этом месяце будет максимальное количество ретроградных планет: Венера с 13 мая уже находится в попятном движении по отношению к Земле и закончит его 25 июня; Меркурий вступит в ретро-фазу 18 июня и пробудет в ней до 12 июля; кроме них также Юпитер, Сатурн, Плутон и Нептун будут ретроградными.

Таким образом, в июне – начале июля сложится нестандартная астрологическая ситуация, когда большинство небесных объектов будет проявлять себя нетипично, с отклонениями от привычных норм и правил. А значит, и влияние на людей они будут оказывать непривычное, особенное. Но не критичное – ничего страшного ни в затмениях, ни в ретроградности нет.

Затмения и ретроградные планеты: самое главное о напряженном периоде

Тем не менее, из-за одновременного действия сразу многих нестандартных астрологических показателей нелишним будет соблюдать осторожность и предусмотрительность в жизни в целом. Особенно это касается периода ретроградности Меркурия, так как в это время могут случаться непредвиденные трудности во всём, что связано с поездками, контактами, договорённостями, взаимопониманием, с разными видами средств связи, в том числе телефонами, интернетом, а также транспортом и дорогами.

Не рекомендуется в этот период отправляться в путешествия, даже планировать будущие поездки нежелательно. Лучше отложить такие долгожданные из-за карантина дальние путешествия на вторую половину июля, чтобы не испортить себе удовольствие. Тем более, что ретроградная Венера не советует делать серьёзный выбор и совершать крупные покупки в период своей ретроградности, иначе выбор может оказаться неправильным, а приобретения со временем разонравятся. Также нежелательно что-то менять в своей внешности в этот период и планировать свадьбы.

В ближайшие к затмениям дни тоже следует быть более осторожными и внимательными в контактах и в отношении своего здоровья – многие люди имеют повышенную возбудимость и нарушения сна во время полнолуний.

5 июня будет как раз полнолуние одновременно с затмением Луны в знаке Стрельца. Те, кто родился в конце ноября – начале декабря могут ощущать влияние Луны наиболее сильно.

21 июня – кольцевое солнечное затмение, которое может затронуть тех, у кого есть какие-нибудь важные точки их персонального гороскопа в самом начале знака Рак.

5 июля снова полнолуние и лунное затмение, теперь уже в Козероге, а значит, наиболее сильно Луна в этот день будет действовать на тех, кто имеет значимые точки гороскопа в середине знака Козерог.

Лучше не начинать в июне – начале июля никаких серьёзных дел, а работать только над теми проектами, которые уже начаты ранее.