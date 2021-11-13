В пятницу, 19 ноября, нас ждет полнолуние и частичное лунное затмение. Оно продлится почти 3,5 часа, его пик придется на 11:04 по киевскому времени. Вот самое главное, что необходимо знать об этом событии.

1. Солнце и Луна образуют ось Телец – Скорпион. Эта ось вызывает возможность совмещения в одну систему, казалось бы, несовместимых событий. Например, возникновение романтических отношений при прыжке с парашютом. Более всего изменения в жизни возникнут в жизни Тельцов, так как именно в Тельце Луна покажет трансформацию света и тени.

2. Опасного влияния затмение для Украины не несёт, хотя какие-то процессы в общественной жизни вызовет и быстро трансформирует (большинство астрологических Школ в мире относят Украину к знаку Тельца).

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3. В Скорпионе будут находиться сразу три небесных тела – Солнце, Меркурий и Марс, что проявит на какое-то время в людях такую способность, как "яснознание" – понимание информационного потока событий во вселенной, а также возможность отдать из внутреннего мира во внешний большие объемы внутренней информации, которую получится хорошо структурировать (упорядочить).

4. В это лунное затмение Юпитер будет в соединении со звездой Денеб-Альджеди (бета Козерога). Звезда Денеб-Альджеди имеет такие же энергетические характеристики, как и Юпитер, поэтому это соединение можно рассматривать как удвоение силы Юпитера. А Юпитер отвечает за благородство, знание, общение с высшими слоями общества (элитами), а также с Ангелом-Хранителем в частности и высшими силами Вселенной вообще.

5. Наибольшее влияние затмение окажет всё же на Козерогов, так как Асцендент пика затмения находится именно в этом знаке. Тут же и двойной Юпитер. Козерогам следует ожидать мощных и неожиданных событий в своей жизни. Это же касается и стран, находящихся под сильным влиянием Козерога (Беларусь, Мексика).

6. Уран в соединении со звездой Мирфак, самой яркой звездой созвездия Персея, в Тельце. Мирфак обладает свойством Меркурия (движение, перенос информации во вселенной). Уран – планета, вызывающая необычные и неожиданные события. После затмения возможны обнародования больших массивов тщательно скрывавшейся ранее информации – по всему миру. Кроме того, Уран может вызвать некоторые события, которые Тельцы не смогут контролировать, из-за чего будут раздражены.

7. Солнце, Луна, Меркурий и Юпитер вовлечены в два тау-квадрата, из-за чего во время затмения многие почувствуют беспричинное беспокойство и тревожность.

Основные выводы: затмение в большей мере благоприятно, чем опасно, и приведет в конечном итоге к позитивным переменам. Однако оно еще и судьбоносно тем, что открывает целую череду затмений, которые состоятся в ближайшие годы на оси Скорпион-Телец. И тем, что проходит 19 числа (19 – в большинстве числовых языков самых разных духовных течений нашей планеты число храмовой магии и храмовых богослужений).

Для направления силы затмения себе во благо прибегают к старинному и всем давно известному, однако часто забываемому обряду.

Понадобятся три стакана с водой и круглое зеркальце.

Устанавливаем зеркальце на столе отражающей стороной вверх. Зеркальце символизирует силу космических объектов – Солнца, Луны, Зодиакального круга, круговой орбиты и планеты Земля.

Возле зеркальца ставят три чаши с водой.

За 15 минут до пика затмения (10:49) начинаем мысленно растворять все то, что нам в жизни не нужно, в пространстве.

В пик затмения можно пять раз сказать мантру ОМ или "Ом Шри Мага Пралайя Намага".

С 11:04 по 11:19 создаем в пространстве всё то, что нам нужно получить в нашу жизнь от Вселенной, визуализируем и утверждаем.

В 11:20, по завершении обряда, выпиваем воду из чаш в таком порядке: из стоящей слева от нас, из стоящей справа от нас, из стоящей посередине.

Обряд завершен. До и после обряда можно принять душ, это увеличит его силу.