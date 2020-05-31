Приближается лунное затмение 5 июня 2020 года. Его пик будет в 22:12 по киевскому времени.

Это третье из семи затмений текущего астрономического года, Затмение будет полутеневым. Полутеневое лунное затмение считается приносящим неожиданные события в разных сферах жизни. Впрочем, события, вызванные полутеневым лунным затмением, никогда не бывают слишком глобальными, но затрагивают сферы здоровья, гармонии в отношениях и материального достатка.

Поэтому их важно направлять в благостное русло с помощью обрядов и медитаций.

Обряд на лунное затмение 5 июня 2020 года

Обряд начинают за 15 минут до пика затмения – в 21:57. Перед началом рекомендуется принять душ. и поставить на стол три стакана с водой. Они символизируют три лика лунной богини.

Стаканы ставятся треугольником, в центр треугольника кладут зеркало отражающей стороной вверх. Зеркало символизирует зодиакальный круг, луну и солнце, а также вселенную в целом. Зеркало должно также отражать опасные влияния, которые могут подействовать во время затмения.

В 21:57 начинаем медитацию – представляем, что всё, что нам не нужно, растворяется в пространстве, как сахар в чае. Отпускаем это от себя.

Поскольку Луна управляет планом материальных энергий, избавляемся от болезней, негативных эмоций, неудач, бедности, препятствий.

В пик затмения – 22:12 можно прочитать мантру привлечения универсальной женской божественной энергии – АУМ ШРИ МАГАПРАЛАЙЯ НАМАГА, или АДИМА, не менее 5 раз.

Затем в течение 15 минут четко представляем себя здоровыми, сильными, наполненными жизнью, материально обеспеченными, радостными. Рекомендуется также дарить всему сущему любовь.

В 22:17 завершаем медитацию.

Затем необходимо выпить воду из трех стаканов – слева от себя, затем справа от себя, затем из того, что посередине.

Затмение 5 июня избавит от проблем

Если выполнить обряд на затмение, то произойдет активация положительного влияния звёзд, находящихся в соединении с небесными телами в пик затмения.

А это будут:

Соединение звезды Альхена с Меркурием – способствует удаче в малом бизнесе (небольших торговых операциях)

Соединение звезды Ахернар (альфа Эридана) с Марсом – помощь неба в давних противостояниях

Соединение звезды Бетельгейзе с восходящим лунным узлом. Бетельгейзе - ангельская звезда из созвездия Орион с очень мощной светимостью, а восходящий лунный узел определяет задачи, которые человеку и человечеству необходимо проработать и решить.

Влияние Бетельгейзе поможет удачно сформулировать и решить задачи, то есть легко найти их практическое решение. Это та самая звезда Бетельгейзе, которая потеряла свою светимость во время зимнего солнцестояния и возобновила её 12 апреля 2020 года.

Соединение узла Селена со звездой Антарес обозначает катастрофы. Но "светлые" катастрофы. Звезда Антарес вообще считается звездой катастроф. Почти все утонувшие корабли покидали порты во время восхода Антареса над восточным горизонтом. Однако Селена смягчает опасный Антарес, что делает катастрофы "безвредными". Например, сильный ураган будет бушевать, но деревья не сломает и крыши не сорвет.

Нашим читателям пожелаем только благих влияний затмения!