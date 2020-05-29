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Затмение 5 июня: астролог сказала, по кому оно ударит

1.1т
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Влияние лунного затмения 5 июня больше всего ощутят люди, рожденные в конце ноября – начале декабря.

Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказала астролог Людмила Халанская. "В ближайшие к затмениям дни следует быть более осторожными и внимательными в контактах и в отношении своего здоровья", – добавила она.

Как пояснила астролог, 5 июня совпадут два астрономических события – полнолуние и затмение. Это будет способствовать повышенной возбудимости и может привести к нарушениям сна.

Кроме того, на 5 июня выпадает период ретроградного движения планеты Венера. Оно началось 13 мая и завершится 25 июня. В этот период рекомендуется воздержаться от больших покупок и важных шагов в личной жизни.

Затмение 5 июня: астролог сказала, по кому оно ударит

Затмение 5 июня: астролог сказала, по кому оно ударит

"Из-за одновременного действия сразу многих нестандартных астрологических показателей нелишним будет соблюдать осторожность и предусмотрительность в жизни в целом", – порекомендовала она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил лунный календарь стрижек на июнь 2020 года.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Людмила Халанская
Тег
Лунное затмение
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