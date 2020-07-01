5 июля в 07:44 по киевскому времени в 14-м градусе Козерога, в полнолуние на оси Рак-Козерог наступит лунное затмение.

В этот период всем нам придется подводить итоги прошедших 2,5 лет. Более того, лунное затмение совпадает с возвращением Сатурна в знак зодиака Козерог, и он направит нашу энергию на окончание многих незавершенных дел.

Сдавать экзамены и подводить итоги не страшно, когда есть четкое понимание, куда и зачем вы идете.

Придется здорово попотеть над тем, чтобы суметь окончить давно начатое или прекратить вялотекущие дела. Так как именно неоконченные дела вытягивают жизненные силы и энергию из поля человека. И чем больше таких неоконченные дел, тем тяжелее человеку. Его как бы давит груз проблем и сложных событий. Но именно 5 июля у вас есть уникальная возможность разрубить этот Гордиев узел.

Не разберетесь сейчас, так и останетесь в прошлом. Упустить этот момент – это как застрять в болоте, иметь шанс вылезти из него и ничего не изменить.

В этот период вы можете вернуться в начало 2020 года и проиграть, то есть прожить его заново. Вы сможете четко увидеть все свои проблемы, а также их решения как на ладони. Достаточно только уделить этому время и тщательно проанализировать события.

Также лунное затмение вернет наши мысли в ноябрь 2018 года, когда начался цикл затмений на этой оси Рак-Козерог. И нам понадобится много сил для удержания заложенного в тот период фундамента нашей жизни и общественной позиции.

Некоторых из нас может выкинуть еще дальше, в декабрь 2017 года, когда Сатурн только вошёл в знак Козерога, и многие поставили себе главные цели для построения будущего: карьеры, бизнеса, семьи, дома, личности.

Таким образом, 2 июля 2020 года Сатурн в последний раз вернётся ненадолго в знак Козерога, и пробудет в нем еще 5,5 месяцев, прежде чем окончательно его покинуть на следующие 29 лет.

Именно за этот период времени нам необходимо успеть завершить реализацию своих главных целей, начатых в конце 2017 года. Так как всё, что мы сумеем сделать, заложить, сформировать за эти 5,5 месяцев, станет основой для развития наших профессиональных, семейных, личных дел в будущем, когда Сатурн 17 декабря 2020 года окончательно перейдет в знак Водолея до марта 2023 года.

Как использовать период лунного затмения 5 июля для своей пользы

Мысленно возвращаемся в указанные периоды и вспоминаем все, что тогда планировали, какие были проблемы при этом. Далее берем листок и все это выписываем по пунктам, затем подводим общие итоги по всем мыслям.

Если это не сделать самостоятельно, то энергии лунного затмения сделают все за вас, и вряд ли вам это понравится.

Лунное затмение в Козероге окажет наибольшее влияние на представителей знаков Рак, Козерог, Овен, Весы, и на тех, у кого в натальной карте есть личные планеты или важные точки в 11-17 градусах этих знаков.

Также помните, что 5 июля не следует злоупотреблять спиртными напитками и препаратами наркотического содержания. Повышен будет и аварийный фон как на дорогах, так и в работе с точными механизмами. Избегайте конфликтов со старшими людьми и родителями.

Я желаю вам найти свои цели и идти к ним, не сворачивая с пути. А звезды и планеты вам в этом помогут.

Заговор в минуту лунного затмения 5 июля

Вы должны обязательно свериться, в какое именно время затмение будет в полосе вашего города. Подготовьтесь — расслабитесь и сконцентрируйтесь на своей судьбе, определите, какие события и обстоятельства вам препятствуют. Когда начинается затмение, начинайте читать:

"Как Солнце Луной закрывает, так и мне дороги (какое событие\болезнь или воздействие) перекрыло. Когда Луна с Солнца сойдет, и все лишнее с меня (имя) уйдет. И буду я вновь ярка и сильна как Солнце. Воистину!"

Как погадать в лунное затмение 5 июля

Вам понадобится колода новых обычных игральных карт.

Возьмите колоду карт и перемешайте ее. Ответьте себе на вопрос, какая проблема беспокоит вас больше всего. Например, нехватка денег, конфликты на работе, сложности с любимым человеком и так далее. Затем начинайте выкладывать из колоды карты по одной. Вам нужны дама, король или туз. Первая карта, которая выпадет, и будет ответом на вопрос.

Король или дама пиковой или крестовой масти будут означать, что вы можете повстречать мужчину или женщину, которые помогут вам в решении проблемы. Король или дама чирвовой или бубновой масти символизируют приход в вашу жизнь людей, которые дадут вам силы для решения проблемы.

Пиковый или крестовый туз говорит о том, что причина проблемы – направленное отрицательное воздействие. Например, проклятие, месть, сглаз и так далее. Чирвовый или бубновый туз символизируют ситуацию, когда проблемы в своей жизни создаете себе вы сами и что ваше будущее зависит от вас.

Помните, будущее вариативно, а карты не приговор, а лишь информация к размышлению.