Затмение 4 декабря: предостережения карт Таро по знакам зодиака

Солнечное затмение 4 декабря 2021 года принесет представителям всех знаков зодиака определенные перемены. Кому-то предстоит сделать важный жизненный выбор, а кому-то – продемонстрировать все свои лучшие качества.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Она озвучила советы и предостережения по стихиям огня, воды, воздуха, земли. Далее приводим ее прямую речь.

В качестве совета для знаков стихии огня – Овен, Лев, Стрелец – выпала карта 2 Жезлов, в качестве предостережения – 7 Кубков.

Во время затмения и в ближайшее время после него представителям этих знаков следует четко сформулировать планы на будущее, путь, на котором хотелось бы применять свои знания и развиваться. Взвесьте все "за" и "против", выберите наиболее эволюционный путь и следуйте ему.

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Вместе с тем Овнам, Львам и Стрельцам не стоит размениваться по мелочам и поддаваться искушениям. Их в эти дни может быть очень много, и все же крепко держитесь выбранного пути.

Совет и предостережение для знаков стихии воздуха – Близнецы, Весы, Водолей – это карты 6 Кубков и 5 Жезлов.

Эти карты говорят о том, что затмение может вернуть в вашу жизнь людей из прошлого или вернуть вас в проекты, которыми вы давно не занимались. Совет таков: обращайте внимание на все отсылки к прошлому и, опираясь на этот опыт, двигайтесь к новым целям. Рекомендуется также практиковать позитивное мышление и прощение. Если в период затмения вы встретите давнего врага или недоброжелателя, просто посмейтесь вместе с ним над историей, которая когда-то вас поссорила.

Одновременно карты предостерегают от пустой борьбы, которая ни к чему не ведет. Не вступайте в спор, если точно знаете, что переубедить оппонента вам не удастся. Поберегите силы и нервы.

Совет и предостережение для знаков стихии воды – Рак, Скорпион, Рыбы – это карты Паж Жезлов и 10 Жезлов.

В целом совет можно сформулировать так: не прячьтесь в тень, выходите на свет и смело заявляйте о себе. Зачастую представители водных знаков предпочитают не афишировать свои чувства, мысли и действия. Но на этот раз вам рекомендуется выйти из своей раковины, из зоны комфорта и проявить лидерские качества. В своих умениях и знаниях вы можете превзойти многих. Не скромничайте, пусть все узнают об этом!

Но карта-предостережение говорит о том, что следует позаботиться о себе и не допускать перегрузок – ни эмоциональных, ни физических. Не спешите. Успех медленно и верно и так упадет к вашим ногам.

Для знаков стихии земли – Телец, Дева, Козерог – карты дают такой совет и предостережение: Туз Мечей и Королева Мечей.

Время солнечного затмения – лучший момент для вас, чтобы разрубить все гордиевы узлы, волевым решением избавиться от проблем и сделать, наконец, шаги, на которые раньше у вас не хватало смелости. Это еще и карта очищения жизненного пространства – начиная от хлама в доме и заканчивая "токсичными" людьми в вашем окружении. Избавьтесь от первого и от второго.

Но в качестве предостережения Таро говорят о том, что вам не следует становиться победителем-одиночкой. Очищая пространство, постарайтесь, чтобы из него не исчезли люди и вещи, которые дороги вам.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о важных астрологических аспектах солнечного затмения 4 декабря рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда.