В 2021 году нас ожидает всего четыре затмения.

Первое затмение этого года будет лунным. Произойдет оно 26 мая в 14:18 по киевскому времени в знаке Стрельца.

Лунное затмение в Стрельце проявится тем, что в реальности все будет не так, как кажется на первый взгляд. Многие процессы начнут так быстро развиваться, что у некоторых даже не будет времени их контролировать. Поэтому уже сейчас необходимо составить план того, что вы хотите улучшить и то, от чего хотите избавиться.

Не так страшно само затмение, как время за 14 дней до него и после.

Время после лунного затмения с 26 мая и до солнечного затмения (10 июня) называют коридором затмений. И именно от того, что и как вы будете делать в этот промежуток времени, будут зависеть следующие 18,5 лет вашей жизни.

Можно часами сидеть в медитациях, переливать из пустого в порожнее, но если вы не готовы меняться внутри, внешняя сторона точно не изменится. Невозможно изменить окружение, но всегда можно изменить свое внутреннее состояние.

Займитесь духовными практиками. Держите свои мысли и поступки под контролем.

Если вы чувствуете нервное истощение – возьмите пару дней отдыха в этом промежутке времени, постарайтесь раньше ложиться спать, исключите тяжелую пищу, сильные физические нагрузки и алкоголь, посмотрите приятные фильмы, почитайте хорошую литературу, посетите спа-центр.

Если же ваше внутреннее напряжение не поддается контролю, сделайте следующее: усильте физическую нагрузку, выпишите на листе все, что вас раздражает, пишите столько раз, пока не устанет рука, затем просто сожгите листы, не читая их. Это стабилизирует ваше состояние.

Скорректируйте питание, исключите острое, жаренное и алкоголь. Добавьте физической активности. Прогуляйтесь на природе. Есть хороший способ сбросить напряжение: выпустите пар через крик – кричите в поле, лесу, там, где нет людей. Эта своеобразная медитация через крик разгрузит вашу нервную систему.

В период лунного затмения многое тайное станет явным. Вы сможете снять розовые очки и посмотреть на себя и свое окружение со стороны. Это поможет вам принять правильные решения.

Чего не стоит делать в затмение 26 мая:

Начинать новые дела

Выяснять отношения

Принимать поспешные решения

Отправляться в путешествие

Проводить сделки

Брать кредиты

Переезжать

Покупать авто

Что необходимо делать в затмение 26 мая:

Оканчивать дела

Наводить порядок

Избавляться от ненужных вещей

Избавляться от вредных привычек

Составлять планы и пошаговые действия к ним

Завершать изжившие себя отношения.

Прекрасно провести следующее действие:

25 мая положите под подушку белый лист бумаги, рядом с кроватью поставьте стакан с водой. Утром 26 мая, проснувшись, выпейте воду из стакана. Достаньте лист из-под подушки и носите его с собой до 14:00. Затем на листе напишите то, от чего хотите избавиться, не перечитывая, сожгите лист в 14:18 по киевскому времени и развейте пепел на улице.

Если у вас есть украшение из лазурита, носите его с 26 мая по 10 июня. Это поможет вам сбалансировать энергии этого периода.

Если ваши даты рождения совпадают с датами из списка ниже, то для вас это лунное затмение будет особо значимым:

С 3 октября 1955 по 14 сентября 1956.

С 21 февраля 1965 по 28 января 1966.

С 4 мая 1974 по 7 апреля 1975.

С 21 сентября 1983 по 26 августа 1984.

С 6 февраля 1993 по 12 января 1994.

С 10 апреля по 31 декабря 2002.

Также все то, что произойдет с вами в период коридора затмений с 26 мая по 10 июня, повлияет на события в ноябре и декабре 2021 года.

Овен, Лев и Стрелец – это затмение поможет вам найти свое предназначение и место в жизни. В вашем пространстве появится человек, который вам поможет.

Близнецы, Весы и Водолей – ваши ошибки, совершенные в прошлом, проявятся в период с 26 по 31 мая и вам придется их срочно исправлять.

Рак, Скорпион и Рыбы – вы можете окончательно запутаться в происходящем и поддаться эмоциям. Держите себя в руках. После 10 июня станет легче.

Телец, Дева и Козерог – наконец-то вы сможете разобраться со своими финансами. Если вы мобилизуете все свои силы, вы сможете решить давнюю проблему или выиграть суд.

Я желаю вам здоровья, хороших известий и ясного ума.

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