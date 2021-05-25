Затмение 26 мая для знаков Зодиака: астролог дала прогноз

Лунное затмение 26 мая поможет найти свое предназначение знакам Зодиака огненной стихии. Для представителей стихии земли оно поможет решить финансовые проблемы.

Об этом в эксклюзивном блоге OBOZREVATEL рассказала астролог Эфа Форина. Она также назвала даты рождения людей, для которых затмение будет иметь особый смысл.

Как рассказала астролог, рожденным под огненными знаками Овен, Лев и Стрелец затмение может принести встречу с человеком, который в будущем сможет оказать помощь. Кроме того, затмение будет способствовать нахождению своего жизненного предназначения.

Для тех, кто родился под воздушным знаком Близнецы, Весы или Водолей, затмение 26 мая может способствовать проявлению ошибок, совершенных в прошлом. "Вам придется их срочно исправлять". Это может произойти в период с 26 по 31 мая.

Рожденные под водным знаком Рака, Скорпиона или Рыб могут "окончательно запутаться" в том, что происходит вокруг, и поддастся эмоциям. "Держите себя в руках. После 10 июня станет легче", – посоветовала астролог.

И, наконец, представители земных знаков – Телец, Дева, Козерог – смогут разобраться со своими финансами. "Если вы мобилизуете все свои силы, вы сможете решить давнюю проблему или выиграть суд", – сказала Форина.

Она добавила, что люди, рожденные в приведенные ниже даты, почувствуют на себе особое влияние затмения 26 мая. "С 3 октября 1955 по 14 сентября 1956, с 21 февраля 1965 по 28 января 1966, с 4 мая 1974 по 7 апреля 1975, с 21 сентября 1983 по 26 августа 1984, с 6 февраля 1993 по 12 января 1994, с 10 апреля по 31 декабря 2002".

"Также все то, что произойдет с вами в период коридора затмений с 26 мая по 10 июня, повлияет на события в ноябре и декабре 2021 года", – добавила астролог.

Полную версию блога Эфы Фориной читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, 26 мая состоится лунное затмение. Оно совпадет с полнолунием и суперлунием. Астролог Игорь Мехеда рассказал, какое влияние окажут эти события.

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