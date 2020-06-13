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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
Астролог, нумеролог Все статьи автора

Затмение 21 июня вызовет "энерготрясение": как обратить вред в пользу

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Солнечное затмение 21 июня совпадет с днем летнего солнцестояния. Это очень редкое явление, которое бывает раз в десятки, если не в сотни лет.

Практически все мировые религии являются солярными – их календарь привязан к солнечному циклу. При этом наиболее важны 4 даты: 2 солнцестояния и 2 равноденствия. Эти дни считаются ключевыми днями года, когда с неба на землю сходит Высшая Сила.

Солнечное затмение можно сравнить с перекрытием энергетической "плотины". Энергетика падает до нуля, а затем повышается до максимума, затем нормализуется. Образуется огромная волна в энергосфере, которую по аналогии с землетрясением можно назвать "энерготрясением". Это шторм, но не в сфере земли или воды, а в сфере энергетической.

Одновременно в День Силы – летнее солнцестояние – энергетика всегда повышена. Таким образом, мощность этих катаклизмов будет еще большей.

В природе родятся огромные волны энергии, которые могут оказать отрицательное воздействие на здоровье людей. Кто-то может почувствовать недомогание, головокружение, в голову могут приходить неприятные мысли, возникать стрессовые ситуации. Повысится риск инсультов и инфарктов.

Чтобы предотвратить негативное воздействие "энерготрясения" существует проверенный метод – никуда не выходить из дома. Желательно в этот день подольше поспать, не заниматься физической активностью, не принимать рискованных решений и так далее.

Лучше потратить энергию на то, чтобы изменить влияние затмения с отрицательного и непредсказуемого на положительное и управляемое.

Для этого подойдет тот обряд на затмение, который я не раз рекомендовал.

Затмение 21 июня вызовет "энерготрясение": как обратить вред в пользу

Затмение 21 июня вызовет "энерготрясение": как обратить вред в пользу

Обряд на солнечное затмение 21 июня

Пик затмения выпадает на 09:41:14 по киевскому времени. Тут еще и зеркальная цифра: 41:14. Этот год вообще богат зеркальными датами.

Возьмите зеркало, 2 стана с водой. За 19 минут до пика затмения "стираем негатив": представляем, как все наши проблемы, болезни и препятствия и неясность перспектив ушли.

В 09:41:14 можно 5 раз прочесть мантру ОМ.

Затем на протяжении 19 минут "программируем позитив". Мысленно представляем, как мы становимся сильными, здоровыми, богатыми, успешными.

В конце выпиваем воду из стаканов – сначала из того, что слева, потом из того, что справа.

Тот, кто совершит этот ритуал, получит много положительного в жизни. Потому что во время затмения действует Сириус, который перекроет ретроградный Меркурий, а значит, приведет к полезным движениям и результатам.

Звезда Бетельгейзе – альфа Ориона – в этот момент будет в соединении с восходящим лунным узлом. Она считается звездой архангелов и будет помогать человечеству в ближайшие месяцы.

Кроме того, влияние окажет и гипотетическая планета, известная астрологам – Триакс. Она символизирует производительный цикл, другими словами – здоровье, силу и удачу. В момент затмения Триакс будет в соединении со звездой Арктур (альфа Волопаса). У древних славян она была звездой Велеса – бога плодородия, богатства, процветания и тайных знаний жрецов.

Это значит, что Арктур толкнет Триакс на очень удачный период после затмения – если выполнить этот обряд.

"Выстрел" позитива в жизни может произойти уже 24 июня – спустя 3 опасных дня после затмения. Если же не проводить обряд, начнется период непредсказуемости.

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Игорь Мехеда Игорь Мехеда
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