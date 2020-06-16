Затмение 21 июня опасно: астролог дал совет

Солнечное затмение 21 июня из-за совпадения с днем летнего солнцестояния вызовет энергетический "шторм", поэтому в этот день лучше оставаться дома.

Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказал астролог Игорь Мехеда. "В природе родятся огромные волны энергии, которые могут оказать отрицательное воздействие на здоровье людей", – предупредил он.

По словам астролога, накануне затмения, в его момент и через несколько дней после него люди могут ощущать недомогание, головокружение. У тех, кто имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, они могут обостриться.

В психической сфере затмение может действовать на людей угнетающе. Период может быть связан с ухудшением настроения и со стрессовыми ситуациями.

Астролог порекомендовал никуда не выходить из дома, чтобы свести к минимуму отрицательное воздействие этих факторов. "Желательно в этот день подольше поспать, не заниматься физической активностью, не принимать рискованных решений и так далее".

По его словам, изменить влияние затмения со знака "минус" на знак "плюс" можно с помощью специального ритуала с двумя стаканами воды и зеркалом, с описанием которого можно ознакомиться здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал, как солнечное затмение 21 марта повлияет на период ретроградного Меркурия, который начнется 18 июня.

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