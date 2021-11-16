Затмение 19 ноября повлияет на два знака зодиака, – астролог

Частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года произойдет на оси двух знаков зодиака и окажет наибольшее влияние на Тельцов и Козерогов. Оно может стать причиной перемен в жизнях этих людей.

Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "В Тельце Луна покажет трансформацию света и тени", – добавил он.

Как сообщил астролог, в момент затмения, которое произойдет в первой половине дня в пятницу, 19 ноября, солнце и луна образуют некую ось, полюсами которой станут зодиакальные созвездия Скорпион и Стрелец. Мехеда рассказал, что несколько затмений в ближайшие годы будут происходить на той же оси.

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Для представителей этого знака зодиака затмение может принести определенные перемены и трансформации. В момент затмения планета Уран окажется в соединении со звездой Мирфак (созвездие Персея) именно в этом зодиакальном созвездии.

По словам астролога, такое сочетание может привести к тому, что в жизни Тельцов произойдут некие события, не поддающиеся контролю. И этот факт не добавит Тельцам оптимизма.

Как пояснил астролог, представители этого знака в наибольшей мере ощутят на себе влияние затмения, поскольку его асцендент (восходящий узел) будет находиться именно в Козероге. Этих людей могут ожидать важные и неожиданные события.

Вместе с тем Мехеда подчеркнул, что влияние затмения 19 ноября будет в целом благоприятным. Перемены, которые оно сулит, будут к лучшему.

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Как писал OBOZREVATEL, лунное затмение 19 ноября будет невозможно наблюдать в нашей стране, однако его можно будет увидеть в режиме онлайн. Пик затмения выпадает на 11:04 по киевскому времени.