14 декабря нас ожидает последнее в этом астрономическом году солнечное затмение. Оно будет седьмым и завершит трансформацию Седмицы.
Что это значит? Число 7 несет особый смысл. Не зря в неделе 7 дней, в радуге – 7 спектров, в гамме – 7 нот, в энергетическом теле человека – 7 чакр и так далее.
Затмение само по себе – трансформационное явление для природы и человека. Но когда затмение седьмое по счету, его можно рассматривать как венец трансформационных процессов всего года.
Во время затмения 14 декабря активируются и звездные влияния. В частности, благоприятной звезды Толлиман, создающей движение звезды Нихал, звезды роста власти и силы Пикок, звезды, привлекающей могущественных покровителей, Регул, звезды открытия сверхспособностей и освоения тайных знаний – дельты Южного Креста.
Добавлю, что соединения звезд созвездия Южный Крест с узловыми точками звездной карты солнечного затмения 14 декабря крайне редкое явление, которое выпадает не на каждую человеческую жизнь. Это чрезвычайно сильное и чрезвычайно мощное соединение!
Принято считать, что затмения закладывают основу для будущего. Седьмое затмение в году включает в себя трансформационные посылы шести предыдущих затмений. Именно поэтому так важно направить энергию затмения 14 декабря в правильное русло. Для этого существуют особые обряды.
Предлагаю совершить древний обряд, который насчитывает не одну сотню лет.
Необходимо приготовить два стакана с водой и зеркало, которое должно отразить неблагоприятные влияния затмения. Зеркало ставим на стол отражающей стороной вверх, два стакана – справа и слева от него.
Обряд состоит из трех фаз. Первая фаза – "стирание негатива". За 19 минут до затмения (с 17:55 по киевскому времени) необходимо визуализировать все, что мешает вам жить полной счастливой жизнью, и вслух или мысленно произносить такие аффирмации: "Болезни ушли, препятствия ушли, неприятности ушли" - и так далее.
Вторая фаза – в пик затмения (в 18:14:40 по киевскому времени) необходимо спеть любую мантру. Если вы не знаете ни одной, произнесите звук ОМ.
Третья фаза – в течение 19 минут после пика затмения (до 18:33 по киевскому времени) мы создаем позитив. Подумайте о том, что вам необходимо для того, чтобы ваша жизнь стала счастливой, и мысленно или вслух произнесите аффирмации: "Я здоров, я богат, я любим, я успешен" - и так далее.
Желаю не упустить возможность направить силу солнечного затмения в благоприятное русло, ведь следующего такого случая придется ждать долго – до мая 2021 года.
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