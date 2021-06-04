Этим летом нас ждет всего одно солнечное затмение. Частичное кольцеобразное солнечное затмение можно будет наблюдать на значительной части территории Украины 10 июня 2021 года. Время пика затмения 13:41:54, фактически в 13:42 по киевскому времени. Активная (видимая) часть затмения будет длиться 4 минуты.

Суть солнечных затмений такова: Луна становится на линии между Землей и Солнцем, затмевая его. Солнечное затмение – всегда мощный перепад в энергетике. Поток солнечного излучения значительно падает вблизи пика затмения, а затем резко возрастает, превосходя обычные значения, а затем снова возвращается к норме.

Напомню, что солнечное излучение является источником энергии для многих процессов в земной ионосфере и электромагнитных явлений на всей планете в целом, включая движение потоков статического электричества под поверхностью планеты.

Эти колоссальные перепады энергии оказывают колоссальное влияние на процессы в природе, в том числе и на организм человека. Причем перепады фиксируются не только в известных человечеству (и измеряемых) диапазонах энергий, но и во всем спектре энергий, включая пока непознанные.

В дни затмений у многих людей ухудшается самочувствие, в океанах наблюдаются аномально большие волны, могут быть сбои (изменение параметров напряжения) в электросетях... и т.д.

То есть любое затмение похоже на огромную волну в океане. Судно сначала "падает" в гигантскую водную пропасть, затем его возносит на гребень волны, а после судно опускается с гребня и продолжает путь по ровной поверхности океана.

Влияние затмения на конкретного человека непредсказуемо. Оно может быть как позитивным, так и негативным.

Кроме того, затмение является "спусковым крючком кармы", как положительной, так и отрицательной. Считается, что все действия человека фиксируются в энергоинформационном поле Вселенной. Как и предполагаемые последствия этих действий. Сильный скачок энергии во время затмения как бы "пробуждает" эти "спящие последствия" и запускает их реализацию в реальных событиях физического мира.

Поэтому во время затмения важно:

а) защититься от возможных разрушительных энергий,

б) остановить негативные сценарии, если таковые имеются,

в) перенаправить силу затмения в благоприятное русло.

Для этого уже несколько тысяч лет разные духовные культуры нашей планеты используют простой обряд.

Для него нам понадобится круглое зеркало и две чаши с водой. Зеркало символизирует Солнце, Луну, орбиты планет и Зодиак и кладется на стол отражающей стороной вверх (чтобы отразить неблагоприятные энергии, возникшие при затмении, обратно в их источник). Чаши с водой стоят справа и слева от зеркала.

За 19 минут до пика затмения (13:23) убираем негатив, представляем, что он исчез (болезни ушли, застой в делах ушел, препятствия ушли... и т.д.).

В пик затмения (13:42) можно пять раз (или более) пропеть священный слог ОМ.

Затем еще 19 минут (до 14:01) строим позитивные программы (я здорова, я богата, мне открыты все дороги... и т.д.).

В заключении в 14:02 выпиваем воду: сначала чашу, стоящую слева от нас, потом стоящую справа от нас.

Влияние затмения 10 июня непредсказуемо.

Если выполнить обряд на затмение, то его возможная разрушительная сила будет направлена на созидание. В каких сферах?

Во время пика затмения Солнце будет в соединении с Луной и двумя неподвижными звездами: Нахал и Хедус II. Эти звезды очень сильно влияют на состояние стихии воздуха и на коммуникации между людьми. Они часто вызывают нарушение качественных коммуникаций, например, способствуют обидчивости собеседников, злопамятности и появлению зависти. При исправлении ситуации с помощью обрядов и медитаций, наоборот, укрепляют коммуникации.

Венера в сочетании со звездой Альхена может приблизить решение вопросов личной жизни (Альхена – благоприятная звезда).

Юпитер будет в соединении со звездой Эниф в Рыбах. Эниф – это гигант, в 150 раз превышающий размеры нашего Солнца. Относится к стихии Огня. Эниф вызывает у людей желание творить и создавать новое, и для этого может разрушить старое, то есть "созидание через разрушение". Поэтому звезда Эниф не простая и может в отдельных регионах нашей планеты устроить "творческий хаос". Особенно в сфере теологии разных духовных учений.

В точке середины неба будет находиться звезда Бетельгейзе (альфа Ориона). Это "архангельская звезда", её диаметр в 1400 раз больше солнечного, это одна из самых крупных звезд в нашей галактике Млечный Путь.

Асцендент пика затмения находится в знаке Девы, что может характеризовать действие затмения как попытку поставить под контроль неконтролируемые события, не составляющие понятную систему, чтобы такая система возникла.

Астрологическая карта солнечного затмения 10 июня 2021 года. Источник: Игорь Мехеда

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