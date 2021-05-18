Юпитер в Рыбах обещает прорыв в науке и рост экономики

В ближайшие два года будет три периода транзита Юпитера по Рыбам: с 14 мая по 28 июля, с 29 декабря по 11 мая 2022 года и с 28 октября по 20 декабря 2022.

Эти особые этапы обещают людям период вдохновения и прорыв в науке. Об этом написала в Facebook астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Юпитер в Рыбах даст ощущение и возможности выйти за рамки обычного круга, расширить направления, новые идеи, рост, развитие, новые уровни, объемы уже существующих знаний, оптимизм. Получится максимально использовать ресурсы из внешнего мира и дальние расстояния.

Он поможет проявить свои способности и качества в виде собственных конкретных достижений. При этом необходимо взаимодействовать со внешним миром для подпитки извне и получения результатов.

"Транзиты Юпитера по знаку Рыбы способствуют творческому вдохновению и интуитивным озарениям, возможности видеть окружающий мир во всем богатстве его красоты и гармонии. Океан, как аналогия со знаком Рыбы, наиболее красочно иллюстрирует бескрайность внутреннего потенциала, собранного всем зодиаком. Периоды Юпитера в Рыбах – очень благоприятное время для людей искусства. Однако Рыбы – очень идеалистический знак, а в сочетании с оптимизмом Юпитера, ожидания могут стать настолько идеалистичными, что приведут к разочарованиям. Гармоничные аспекты с Плутоном в Козероге и Ураном в Тельце, а также соединение с Нептуном, дадут благодатную почву для роста, что проявится в положительных изменениях по всем сферам жизни, если не отрываться от реальности", – отметила она.

Первый период транзита Юпитера по Рыбам продлится с 14 мая по 28 июля. Он будет очень ярким. Это отличное время для закладки фундамента – это могут быть идеи, составление планов и целей, оформление документов.

Во время второго периода, с 29 декабря по 11 мая 2022 года, ранее поставленные цели и планы начнут активно продвигаться. Также это период духовного пробуждения. Мировоззрение людей изменится. Вера в высокие идеалы станет катализатором многих процессов.

"Быстрыми темпами будет развиваться медицина, психология, фармацевтическая промышленность. Произойдет усовершенствование морского транспорта. Появятся новые инициативы по очистке морей и океанов от мусора. Положительные изменения на государственном уровне, в экономике, юриспруденции, образовательной сфере будут способствовать внедрению новых социальных программ. Рыбы – знак тайн, поэтому Юпитер здесь либо поспособствует тайным делам, либо откроет эти тайны. Многие начнут заниматься внутренним миром, приобщаться к тайным наукам", – добавила Скади.

В третий период прохождения Юпитера по Рыбам, с 28 октября по 20 декабря 2022 года, произойдет корректировка, усовершенствование, стабилизация и завершение начатого ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

у разных знаков зодиаа есть свои цели, стремление к которым заставляет их трудиться: их главные мотиваторы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала четыре знака зодиака, которым повезет с 17 по 23 мая.

Астролог назвала пять самых расточительных знаков зодиака.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал