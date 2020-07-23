Второе полугодие будет динамичным, травмоопасным и конфликтным: взгляд астролога

Еще 28 июня Марс переместился в знак Овна. В этом знаке планета активных действий будет находиться до января следующего года.

Марс находится в одном знаке, в среднем, полтора месяца. Сейчас же этот период увеличится до полугода. Такое длительное пребывание Марса в Овне обусловлено тем, что с 10 сентября по 14 ноября планета будет находиться в ретроградном движении, - сообщает на своей странице инстаграм астролог Георгий Личели.

Марс бывает ретроградным раз в два года, и каждый раз - в разных знаках Зодиака. Последняя ретроградность Марса в знаке Овна была в 1988 году. Соответственно, предстоящий осенний ретроградный период будет значимым событием, и в первую очередь - для Овнов, Весов, а также Раков и Козерогов.

В период своего движения по Овну Марс трижды будет сходиться в напряжённом аспекте с Плутоном и Сатурном. Эти аспекты считаются одними из самых тяжелых и разрушительных. Кроме того, Марс дважды будет находиться в напряженном аспекте с Венерой, а также с Солнцем. И вдобавок, Марс соединится с Черной Луной. И все это будет происходить в знаках Овен, Весы, Рак и Козерог.

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Марс символизирует активные действия, энергию, силу, волю, агрессию, борьбу и страсть. Марс в знаке Овна находится в месте своего максимального проявления. Соответственно, марсианские энергии проявляются свободно, открыто и очень активно, но при этом зачастую резко, грубо, импульсивно и воинственно.

Следовательно, с учетом того, что Марс движется по огненному знаку Овна и при этом будет в напряжённых аспектах с Плутоном и Сатурном, второе полугодие будет очень динамичным, напряжённым, и скорее всего, травмоопасным и конфликтным. Также Марс в Овне указывает на частое возникновение пожаров. Вероятность их возрастёт после 22 июля, когда Солнце переместится в огненный знак Льва.

Марс в Овне указывает на частое возникновение пожаров Getty

При позитивном развитии энергии Марса указывают на активные действия и напряжённую работу, что в условиях сегодняшних реалий говорит о попытках возобновления социально-экономической деятельности. Но так, как прежде, уже не будет, так как из-за пандемии коронавируса почти все отрасли экономики понесли колоссальные убытки, а некоторые сегменты рынка вообще прекратили или прекратят в будущем свое существование. Поэтому неразумно думать, что через месяц или даже год все вернётся на круги своя.

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При негативном развитии конфликт Марса с Плутоном и Сатурном может привести к росту протестных настроений и противостояний с властью, которые, в свою очередь, могут привести к серьёзным столкновениям и нарастанию военно-политической напряжённости в мире.

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На персональном уровне прилив энергии будут испытывать представители огненной стихии - Львы, Стрельцы и отчасти Овны. Но надо быть осмотрительным и не совершать необдуманных поступков, так как есть риск проявлять чрезмерный напор и агрессивность. Что касается Овнов, Весов, Раков и Козерогов, то кроме прилива энергии и инициативности, они могут столкнуться с враждебностью в свой адрес. Об этом говорит и напряженный аспект Сатурна, который будет действовать до декабря, указывая на препятствия, трудности, кризисы и потери, с которыми придётся столкнуться представителям этих знаков. Особенно это касается рождённых 11 - 17 апреля, 14 - 20 июля, 14 - 20 октября и 11- 18 января. События могут быть разными. Возможны напряжённые ситуации на работе или конфликты с начальством, в семье, вероятны травмы и т.д. При позитивном раскладе следующее полугодие просто будет трудоёмким, когда придётся напряженно работать и потратить много сил. В любом случае, все зависит от личной карты и планов на будущее.