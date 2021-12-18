Восемь знаков зодиака могут вступить в брак в 2022 году: астрологи назвали счастливчиков

Многие хотят встретить свою вторую половинку и закрепить союз. Ведь свадьба - это прекрасное событие, которое запомнится на всю жизнь.

Эксперты по звездам издания Аstrofame назвали восемь знаков зодиака, которые могут вступить в брак в следующем году. Узнайте, кто может стать счастливчиком.

Овен

Уроженцы этого знака могут перейти на новый уровень отношений. Летние месяцы выглядят для них многообещающими - они могут заключить брак.

Близнецы

Общительные и веселые Близнецы имеют высокую вероятность вступить в брак. Благоприятное время - в конце июня, июле, августе, октябре и ноябре.

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Дева

2022 прекрасный год для их отношений. Девы могут начать новую жизнь в мае.

Весы

Представители этого знака зодиака могут пойти под венец в мае или августе.

Скорпион

В мае и июне у рожденных под этим знаком появится шанс удачно узаконить союз.

Стрелец

У чувствительных Стрельцов появится возможность встретить кого-то особенного и создать стабильные отношения, заключив брак.

Козерог

Уроженцы этого знака могут сыграть пышую свадьбу в декабре.

Рыбы

Этой весной, а особенно в мае, мечтательные Рыбы могут заключить брак - они очень хотят семью.

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