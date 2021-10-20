Водолеи встретят свою любовь, а Близнецам посчастливится в деньгах: гороскоп на 20 октября

Стрельцы в личных отношениях могут встретиться с манипуляцией, а Водолеи – со своей любовью. Овнам может понадобиться юридическая помощь, а Скорпионы могут решить переехать заграницу или в поехать в путешествие. Близнецам повезет с деньгами.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 20 октября. Кому придется проявить себя на работе, а кому понадобится помощь экспертов, читайте дальше.

Овен

Может понадобиться юридическая помощь, консультация или разъяснения от специалиста по поводу каких-то документов или взаимодействия с официальными органами. Конечно, попробуйте сами справиться, но не забывайте и о экспертах.

Видео дня

Телец

Кто-то пытается вас критиковать и вообще резко высказывается в отношении вас без каких-либо оснований, поэтому сегодня вы отстаиваете свое право быть такими, как хочется вам, а не соответствовать чьим-то представлениям.

Близнецы

Повезет в вопросе денег - по их получению, вложениям, сохранению и приумножению. Разблокируется какая-то давняя проблема, которая мешала вам получать средства в полной мере и в больших количествах.

Рак

Вы находитесь в состоянии вдохновения и даже эйфории, окрыленные и готовые обнять весь мир, ведь получаете подтверждение того, что очень нужны. И это может касаться как профессиональной, так и личной сферы.

Лев

Самое время задуматься над новыми путями, разрабатывать новые концепции применения ваших знаний, умений и опыта. Вы не можете уже ходить старыми путями и получать те же результаты. Нужно придумать что-то новое.

Дева

Сегодняшние темпы будут безумными. Не успеете вы разобраться с одним делом, как тут же имеете переключиться на решение совсем других задач, которые наваливаются на вас в большом количестве.

Весы

Возможно посещение официальных инстанций, где вы проведете много времени, и не факт, что завершатся они успехом. Подумайте о том, чтобы поручить свои дела специально обученным людям за достойное вознаграждение.

Скорпион

Активное общение с зарубежьем может полностью изменить ваши планы и вы решаете, если не насовсем переехать куда-нибудь подальше, так отправиться в путешествие или в ознакомительную поездку.

Стрелец

Сегодня личные отношения могут активизироваться, но не все будет тихо и спокойно. Напротив, вы можете столкнуться с проявлениями агрессии, манипуляций, различными провокациями со стороны ваших любимых или тех, кто претендует на это место.

Козерог

Должны прийти деньги, но важно не потратить их сразу, а скрыть их на будущее, даже от самих себя, найти возможности инвестировать в надежные инструменты, или хотя бы спрятать где-то на некоторое время.

Водолей

Отличные шансы сегодня встретить свою любовь, если не на всю жизнь, то на длительное время. На вашем пути случится человек, который вами искренне заинтересуется, и который подойдет вам по многим параметрам, как пазл.

Рыбы

Главная задача на сегодня - лучше себя проявить на работе, показать настоящую опытность и экспертность. Эти старания позволят вам стать более востребованными и получать за свою работу больше денег.

Как сообщал OBOZREVATEL :