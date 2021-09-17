Водолеи возьмут новые высоты в карьере: гороскоп для всех знаков на 17 сентября

Пятница, 17 сентября, для Овнов станет благоприятной для открытия своего дела, Тельцам стоит побыть в одиночестве и сделать выводы, а Водолеи могут достичь успеха в карьере. В то же время в этот день Козерогам может повезти с финансовыми делами, а у Скорпионов может отмениться запланированное путешествие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 17 сентября. Кому стоит снизить обороты и перейти на более щадящий режим, а кому – не спешить начинать новый этап, читайте дальше.

Овен

Вы можете достаточно решительно изменить в вопросе поступления денег. К примеру, открыть семейный бизнес или вообще какое-то собственное дело и уже даже получить свои первые деньги. Или же ваш бизнес требует кардинальных изменений.

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Телец

Наконец вы можете успокоиться и уединиться, собраться с мыслями, проанализировать свои достижения и сделать работу над ошибками. В конце концов, это вам поможет сделать определенные выводы и даже открытия.

Близнецы

Позаботьтесь о безопасности, даже если вы очень уверены в себе и чувствуете себя хорошо защищенными. Будьте внимательными и осторожными, попробуйте предвидеть по мере возможности какие-то мутные ситуации.

Рак

Начинайте отдыхать уже сегодня, вы достаточно потрудились на этой неделе, переделали кучу дел, поэтому не помешает отвести больше времени для релакса, чтобы не выгореть и набраться сил для дальнейших свершений.

Лев

Интуитивно вы чувствуете, что вот-вот должен начаться новый этап в жизни. И вы уже к нему начинаете, если не готовиться, то уже делать определенные шаги в новом направлении. Не спешите, пусть все происходит в комфортном для вас темпе.

Дева

Наконец приходят деньги и вы можете уже планировать отдых и перезагрузки – приобрести модную одежду, устроить СПА-процедуры, курортный отдых или улететь куда-то на море, словом, насладиться всеми их преимуществами.

Весы

День обещает быть спокойным и милым, полным тепла и домашнего уюта. Возможно, вам не захочется сегодня никуда идти и ничего делать, или у вас будет возможность работать дома в более спокойном режиме.

Скорпион

Дороги, которые вы себе сегодня запланировали, могут неожиданно застопориться. И какими бы срочными ни были ваши дела, вам связывают руки новые обстоятельства. Поэтому нужно будет все решить, и уже потом отправляться в путь.

Стрелец

Вы можете задуматься над тем, что вы делаете, и о том, что вас не устраивает в нынешней жизни. Лучший вариант – снизить обороты и перейти на более щадящий режим, чтобы было когда пофилософствовать и прийти к определенным решениям.

Козерог

Может повезти в финансовых делах, например, сегодня стоит сыграть в лотерею или иным образом можно рассчитывать на счастливый случай, который завершится пополнением вашего бюджета достаточно круглыми суммами.

Водолей

Скорость, с которой вы продвигаетесь по карьерной лестнице, просто поражает. Не успели вы прийти в себя после различных интересных предложений, как тут же приходят другие, еще более заманчивые, которые выносят вас на новые высоты.

Рыбы

Конец недели обещает быть празднично-феерическим, с веселым отдыхом, гуляньями и другими различными радостными событиями, такими как семейные праздники или долгожданные встречи со старыми добрыми друзьями.

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