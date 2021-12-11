Водолеи раздадут деньги, а Львы станут популярными: гороскоп на 11-12 декабря
Водолеи займутся благотворительностью, а Львы будут выступать перед публикой и станут популярными. Для Дев эти выходные могут значительно изменить жизнь, а Рыбы смогут разносторонне провести время.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 11-12 декабря. Кому лучше отдохнуть, а кто может попасть в тупик, читайте дальше.
Овен
Снова вы взяли на себя дополнительные обязательства и теперь вынуждены день и ночь трудиться, а также в выходные выходить на работу или выполнять ее дома. А ведь еще и с домашними делами нужно справиться.
Телец
Если вам позволяют финансы и обстоятельства, проведите эти выходные где-нибудь подальше от дома, в тепле, удовольствиях, возможно, на морях или СПА-процедурах. Вам сейчас очень нужны удовольствия, которые бы подняли вам настроение и общий тонус.
Близнецы
Даже если вы себе и запланировали множество дел, да еще и встречи, можете спокойно все отменять, ведь вряд ли у вас хватит сил и желания со всем этим справиться – сейчас вы склонны сохранять энергию и вам нужно будет отдохнуть.
Рак
Можете попасть в ситуацию безысходности, когда вдруг перед вами возникают какие-то препятствия и вы не способны дальше двигаться. И приходится либо просто переждать, либо всеми силами разгребать эту ситуацию.
Лев
Сейчас возрастают шансы стать публичными и очень популярными, у вас предполагаются какие-то выступления перед публикой, и это будет очень феерично, запомнится надолго и вам, и вашим слушателям.
Дева
Эти дни могут значительно изменить весь дальнейший ход вашей жизни, возможно, через встречу с каким-то незаурядным человеком, из-за которого вы отважитесь все перекроить, а возможно, вы просто решите куда-то переехать.
Весы
Эти выходные не будут значительно отличаться от других, ведь вам действительно нужно больше отдыхать и набираться сил, вот вы и погружаетесь в спокойную атмосферу дома, общаетесь с родными, ну можете еще заняться покупками.
Скорпион
Вас ждет очень спокойные два дня, вы с удовольствием закрываетесь в своем домашнем коконе, обкладываетесь подушками, едой и фильмами, и проводите время на максимальном расслаблении.
Стрелец
Перед праздниками вам не помешает немного потрудиться. Осознавая, что сейчас у вас будет немало работы, вы приняли правильное решение – распределить нагрузку, и работать понемногу еще и в законные выходные.
Козерог
Вы сейчас не слишком активны, будто обездвижены тем, что вам нужно решить важные вопросы, от которых зависит, будете ли вы двигаться дальше. Вот вы и сидите на месте, взвешиваете разные варианты и принимаете решения.
Водолей
Будете раздавать деньги направо и налево - вспомните о нуждающихся и займетесь благотворительностью. Это может касаться как родных, которым внезапно потребуется помощь, так и незнакомых людей, а также животных, возможно, посетите приют.
Рыбы
Перед вами открывается просто шикарный выбор и вы сможете за эти выходные многое успеть. Вас приглашают на множество мероприятий, родственники и друзья также активизируются и вы буквально разрываетесь между разными интересными способами времяпрепровождения.
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