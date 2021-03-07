Водолеи начнут новую жизнь, а Стрельцы получат деньги: гороскоп на неделю

На неделе с 8 марта, Близнецам могут предложить новую работу, у Стрельцов этот период будет способствовать хорошим заработкам, а Водолеи начнут новый этап в жизни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 8-14 марта.

Овен

Будет возможность потренировать командирский голос и управленческие навыки, потому что никто, кроме вас, не сможет так хорошо организовывать и мотивировать людей на свершения. И в результате все будут в выигрыше – люди останутся довольны, а вы – при деньгах.

Телец

Хотя и будет какой-то период неопределенности вас пугать, в целом вы справитесь со своими страхами и тревогами. И преодолеете все эти негативные эмоции благодаря надежной поддержке близких и ощущению невероятной силы внутри вас.

Близнецы

Вам могут предложить интересную работу, появятся какие-то новые вершины, которые вам захочется преодолеть. И вы, взяв себя "на слабо", нарисуете новые грандиозные планы и вызовы, которые с удовольствием примете.

Рак

Намечается спад активности, вы становитесь более осторожными и менее контактными, больше находитесь дома, экономите деньги. И вообще, заботитесь об имуществе и сохранении того, что у вас уже есть и обеспечением надежных тылов.

Лев

Будете чувствовать себя победителем, потому что вам сейчас под силу преодолеть и собственную инертность, и человеческое равнодушие. Ваши пылкие слова и вдохновляющие речи способны поднимать людей на подвиги и вести их в бой.

Дева

Вы не можете быть успешными во всех направлениях, где-то можно и ошибиться, где-то – не выдерживать конкуренции. Вот и на этой неделе какие-то соревнования закончатся не в вашу пользу, и вы можете либо сойти с дистанции, либо проиграть.

Весы

Работа на этой неделе обещает быть очень творческой, вы к своим ежедневным задачам относитесь уже не как к рутине, а как к возможности проявить свои таланты и показать их человечеству, да так чтобы и самим удивиться, и люди были в восторге.

Скорпион

Весна продолжает творить свое дело и дурманить вам голову различными эмоциональными качелями, когда вы себе можете намечтать немало всевозможных няшных перспектив, но никто не гарантирует, что на самом деле все будет так, как вам бы хотелось.

Стрелец

Период способствует хорошим заработкам, но вопрос в том, что работаете вы много, напряженно, за это обещают немалые деньги и плюшки, но просто так их вам не отдадут – честно заработанные деньги приходится буквально выбивать.

Козерог

Неделя будет посвящена интеллектуальным занятиям и умственной деятельности, когда у вас происходит активная ментальная работа, когда задействованы буквально все мозговые извилины, и когда от этого рождаются новые продуктивные идеи.

Водолей

На веселой и мажорной ноте благополучно заканчивается один важный этап в жизни. И вы уже готовы начать другой этап, в подъеме и в эйфории. В предвкушении чего-то нового и интересного отправляетесь навстречу новым вызовам и переменам.

Рыбы

Половина недели вы спокойно работаете в окружении коллектива и верных соратников. А вот со среды или четверга работа уже перестает быть продуктивной и конструктивной, и начинаются какие-то разрушительные процессы.

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