Власть в Украине будет "закручивать гайки", а карантин могут усилить: астропрогноз на неделю

С понедельника, 1 марта, в Украине могут усилить карантинные мероприятия из-за коронавируса. Вместе с тем денег в стране до сих пор не будет хватать, а власть будет принимать волюнтаристские решения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины на 1-7 марта.

Общество

Возможны сбои в работе предприятий и организаций, изменения в их работе по новым правилам. Такое впечатление, что карантинные меры усилят или еще что-то придумают интересное и неожиданное, к чему людям придется приспосабливаться.

Политика

Первая половина недели обещает нам покой и привычную работу согласно регламенту и повестки дня, а вот вторая половина может принести резкие изменения до каких-то агрессивных действий и принятия волюнтаристских решений. Словом, власть начнет "закручивать гайки".

Экономика

Денег все так же нет, и никакие внешние доноры или учреждения их не дают, приходится как-то выкручиваться самим. Поэтому возможны переформатирования работы предприятий по каким-то новым правилам, которые призваны каким-то образом увеличить поступления в бюджет.

Напомним, ранее Соломка дала прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, этот год кажется не менее сложным, чем 2020. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.