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Власть в Украине попытается "переключить" внимание общества: астропрогноз на неделю

2.2т
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С понедельника, 5 апреля, Украину будут ждать новые политические скандалы, и власть будет "переключать" внимание украинцев от настоящих проблем. Между тем, средств будет хватать только на насущные расходы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины на неделю с 5 по 11 апреля.

Общество

Такое впечатление, что люди сами по себе, власть сама по себе. Ничего нового, но на этой неделе это особенно бросается в глаза, потому что насущные проблемы общества системно не решаются, и люди берут на себя ответственность и самостоятельно берутся за дело.

Политика

Очередные ссоры и неожиданные примирения, и все это происходит откровенно напоказ, чтобы каким-то образом переключить внимание общества на ссоры и чтобы никто не обращал внимание на то, что происходит в стране.

Экономика

Нет понимания и между различными субъектами хозяйствования и руководством, вообще складывается впечатление, что логика и расчет давно уже не принимаются во внимание. Так как средства, которых и так не густо, идут на отнюдь не насущные статьи расходов.

Напомним: весь 2021-й год, как отметила Соломка, окажется для Украины не менее сложным, чем 2020-й. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что 2021-ый у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, этот год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • В то же время Овнов в текущем году, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

  • Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать трудности, отметила Соломка.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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