Весы влюбятся, а Тельцам повезет во всем: гороскоп на 29 октября

Ракам в пятницу понадобится равновесие и тишина, а Девам придется принять правильное решение, основанное на собственной интуиции. Стрельцов ожидает вознаграждение, а Водолеи будут тратить деньги на свою семью. Весы могут встретить любовь, а Тельцов будет сопровождать удача.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 29 октября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Сегодня вы боретесь за свое будущее. Вы можете ясно увидеть те перспективы, которые перед вами открываются, но осознаете, что кто-то может их перед вами закрыть, и сегодня вы прилагаете все усилия, чтобы было таки по вашему.

Телец

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Будет везти в делах семейных, домашних, имущественных, если вы решаете вопросы, связанные с недвижимостью, то все складывается нужным вам образом, вы чувствуете себя счастливыми, успешно завершаете все начатые дела.

Близнецы

Время словно ускоряется, вы начинаете больше двигаться, интенсивнее работать, назначать себе кучу задач и даже умудряться все их выполнять, да и других вдохновлять на реализацию ваших собственных планов.

Рак

Вы на время приостанавливаете свой бешеный бег и погружаетесь в тишину и покой, где набираетесь сил и мудрости. Вам сейчас очень нужно равновесие, чтобы осмыслить некоторые важные аспекты вашей жизни.

Лев

Вам сегодня могут предложить работу, которая, впрочем, не сулит большую зарплату, зато обещает стабильность. Возможно, это будет какая-нибудь государственная служба или скромная должность, но с перспективами работать долго и спокойно.

Дева

Ситуация, в которую вы сегодня попадете, покажется просто безвыходной. И никто здесь ничего вам не подскажет, потому что с этими обстоятельствами вы можете разобраться только самостоятельно. Вы должны принять правильное решение благодаря собственной интуиции.

Весы

Можете с первого взгляда влюбиться в, казалось бы, приятного человека, гормоны сделают свое дело и вы склонны в воображении слепить очень положительный и почти идеальный образ, который с реальностью может не иметь ничего общего.

Скорпион

К концу недели у вас просыпается деловой задор, желание что-то делать и этот день будет насыщен разными делами, вы с утра до ночи работаете так, будто решили за один день сделать то, что планировали на неделю.

Стрелец

В работе можете рассчитывать на вознаграждение: премию, награду, подарки, медали или другие формы поощрения. Итак, ваши усилия не были напрасными, руководство отмечает ваш вклад в общие высокие показатели.

Козерог

Вы начинаете что-то праздновать, или уже выходные у вас начались, или запланированный праздник неустанно приближается, а вы к нему старательно готовитесь. И есть прекрасная возможность собрать приятных людей вместе и показать им свою любовь и привязанность.

Водолей

Сегодня вы вкладываетесь в семью - можете купить своим близким какие-то необходимые вещи или предметы роскоши, оплатить обучение или отдых, словом, тратите деньги на то, чтобы ваши родные были счастливы.

Рыбы

Ставьте сегодня перед собой реальные цели. И чем точнее вы придерживаетесь графика, чем больше сосредоточиваетесь на выполнении поставленных задач, тем больше у вас сейчас шансов добиться успеха.

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