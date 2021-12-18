Весы получат подарки, а Тельцы будут работать: гороскоп на 18-19 декабря

Весы получат немало подарков от семьи и друзей, а Тельцы будут зарабатывать деньги. Стрельцы проведут насыщенные выходные с друзьями и сделают пару открытий, а Девам в эти дни не стоит вестись на провокации.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 18-19 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Работа не даст вам скучать, особенно если она касается умственной деятельности. Ведь вам все время нужно будет придумывать разные интересные вещи, подходы, решать сложные моменты, словом, активно работать головой.

Телец

Занимаетесь тем, что зарабатываете деньги, как будто эти выходные дни – совсем не для вас. Вы просто для себя решили, что будете отдыхать позже, так что будете безумно заняты, но зато довольны, и процессом, и результатом.

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Близнецы

Наконец-то можно поваляться и почти ничего не делать, а значит – хорошо перезагрузить и ум, и тело. Учитывая очень напряженный график, это будет для вас настоящим спасением, поэтому лучше не планировать никакой работы.

Рак

Будет непросто решить, чем вам заниматься, ведь вам нужно будет двигаться в нескольких направлениях одновременно - и о собственных интересах позаботиться, и друзьям или родственникам помочь, и с работой справиться, еще и дом к праздникам подготовить.

Лев

На вас словно какой-то ступор напал. И вместо того, чтобы воспользоваться возможностью совершить важные дела, вы все их откладываете подальше, зато занимаетесь какими-то мелочами, а то вообще валяетесь на диване, уставившись в телевизор или телефон.

Дева

Не ведитесь на разные провокации, ведь они могут завершиться совсем не так, как вы надеялись. Вас могут позвать вместе весело провести время, и это тогда, когда у вас полно работы. Отвлечетесь на минутку – и все выходные коту под хвост.

Весы

Вы почувствуете сильную поддержку вашей семьи и друзей, получив немалую порцию подарков от Святого Николая. И будете приятно удивлены, ведь вам будут передавать поздравления даже очень дальние родственники и друзья, о которых вы уже давно не слышали.

Скорпион

Сейчас вы активно беретесь за дела и совсем не оставляете времени на отдых. Потому что действительно уже некуда вам откладывать – нужно очень быстро завершить все, что вы запланировали на этот год.

Стрелец

Найдется несколько друзей, с которыми вы проведете эти выходные. И это время у вас будет очень насыщенным, наполненным разными полезными занятиями и осознаниями. Вместе вы переделаете кучу работы и сделаете пару открытий.

Козерог

Сейчас вы живете ожиданием чуда. Кто-то вас обнадежил какими-то обещаниями и вы уже нафантазировали себе нереально приятные вещи. А может, это вы себе планируете следующий год, и, включив воображение, рисуете в мечтах будущие свершения.

Водолей

Будете заняты разными домашними делами, уборкой, декорированием, подготовкой к праздникам, привычными заботами, которые вам будут очень приятны. Впрочем, вам все же не дадут полностью увильнуть от работы – найдется время и для производственных дел.,

Рыбы

Вы хоть и отдыхаете, но на этот раз ну очень активно, можно даже сказать, что бурно, когда вокруг вас происходят какие-то веселые события, радостный подъем, и вы тоже участвуете во всем этом празднике.

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