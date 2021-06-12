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Весы получат много денег, а Скорпионов ждут конфликты: гороскоп на выходные

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На выходных Тельцов ждут положительные встречи с друзьями, у Раков начнется ряд изменений в жизни, а Близнецам придется заявлять о себе и выступать перед людьми. В то же время Львы будут решать важные дела, а Скорпионы могут подвергнуться критике и конфликтам.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака с 12-13 июня.

Овен

Забот у вас сейчас будет полон рот, вас разрывает на несколько направлений, и везде нужно будет успеть – и денег подзаработать, и с людьми нужными встретиться, и какие мероприятия посетить, и семье внимание уделить.

Телец

Возможны радостные встречи с друзьями или родными, настроение у вас приподнятое, окружение - очень положительное, и вы под впечатлением от такого вдохновляющего общения можете придумать интересные проекты для будущего воплощения.

Близнецы

Вам будет совсем не до отдыха. Обстоятельства требуют активности и смелости выйти вперед и заявить о себе. Возможно, придется выступать перед людьми или участвовать в каких-то съемках, общественных или политических мероприятиях.

Рак

Идеи, которые будут приходить к вам в эти дни, способны сделать настоящий прорыв в вашей жизни, начав целую череду перемен к лучшему - и в сознании, и в деятельности, и в образе жизни. Поэтому готовьте новые идеи и новые парадигмы.

Лев

Вам бы и нужно идти вперед и решать какие-то важные дела, но особого желания с вашей стороны не наблюдается. Наоборот, вам захочется отсрочить всю эту важность и заняться какой-то легкомысленной ерундой.

Дева

Наверное, вы сейчас – самый большой трудоголик из всего зодиака, потому что именно вы упорно работаете, несмотря на выходные и потребность как-то отдохнуть. Потому что деньги сами себя не заработают, да и создаются благоприятные обстоятельства для работы.

Весы

Можете рассчитывать на щедрый денежный дождь, который, впрочем, может принимать форму каких-то неожиданных и безумных подарков или других приятных бонусов, которые к вам будут приходить от совершенно посторонних людей.

Скорпион

Возможны конфликты из-за ваших резких высказываний и критики. Ваш острый ум не может смириться с тем, что люди бывают не такими умными и ловкими, как вы. Вот вы и срываетесь на людей время от времени.

Стрелец

Вы нашли себе хорошее место и хорошую компанию, где можно и поработать, и отдохнуть, и поговорить по душам, и даже поплакаться в жилетку. Словом, выходные будут милыми и душевными, когда действительно можно отдохнуть.

Козерог

А для вас и выходных нет, потому что все время поднимаете себя за шкирку и тащите куда-то развиваться, совершенствоваться, работать и получать новые знания. Вот и на этот раз вас ждет что-то развивающее и обучающее.

Водолей

Когда время от времени "тишина вокруг", то и жизнь кажется счастливой. Остановитесь на некоторое время, насладитесь этой тишиной, чтобы жизнь была гармоничной, наполненной не только работой, но и спокойствием.

Рыбы

Вы настолько устали, что в эти дни стремитесь только спать и лежать, и чтобы вокруг вас была тишина. Бегите уже куда-нибудь подальше от цивилизации, потому что вам действительно пора восстановиться, и лучше без свидетелей.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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