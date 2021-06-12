Весы получат много денег, а Скорпионов ждут конфликты: гороскоп на выходные

На выходных Тельцов ждут положительные встречи с друзьями, у Раков начнется ряд изменений в жизни, а Близнецам придется заявлять о себе и выступать перед людьми. В то же время Львы будут решать важные дела, а Скорпионы могут подвергнуться критике и конфликтам.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака с 12-13 июня.
Овен
Забот у вас сейчас будет полон рот, вас разрывает на несколько направлений, и везде нужно будет успеть – и денег подзаработать, и с людьми нужными встретиться, и какие мероприятия посетить, и семье внимание уделить.
Телец
Возможны радостные встречи с друзьями или родными, настроение у вас приподнятое, окружение - очень положительное, и вы под впечатлением от такого вдохновляющего общения можете придумать интересные проекты для будущего воплощения.
Близнецы
Вам будет совсем не до отдыха. Обстоятельства требуют активности и смелости выйти вперед и заявить о себе. Возможно, придется выступать перед людьми или участвовать в каких-то съемках, общественных или политических мероприятиях.
Рак
Идеи, которые будут приходить к вам в эти дни, способны сделать настоящий прорыв в вашей жизни, начав целую череду перемен к лучшему - и в сознании, и в деятельности, и в образе жизни. Поэтому готовьте новые идеи и новые парадигмы.
Лев
Вам бы и нужно идти вперед и решать какие-то важные дела, но особого желания с вашей стороны не наблюдается. Наоборот, вам захочется отсрочить всю эту важность и заняться какой-то легкомысленной ерундой.
Дева
Наверное, вы сейчас – самый большой трудоголик из всего зодиака, потому что именно вы упорно работаете, несмотря на выходные и потребность как-то отдохнуть. Потому что деньги сами себя не заработают, да и создаются благоприятные обстоятельства для работы.
Весы
Можете рассчитывать на щедрый денежный дождь, который, впрочем, может принимать форму каких-то неожиданных и безумных подарков или других приятных бонусов, которые к вам будут приходить от совершенно посторонних людей.
Скорпион
Возможны конфликты из-за ваших резких высказываний и критики. Ваш острый ум не может смириться с тем, что люди бывают не такими умными и ловкими, как вы. Вот вы и срываетесь на людей время от времени.
Стрелец
Вы нашли себе хорошее место и хорошую компанию, где можно и поработать, и отдохнуть, и поговорить по душам, и даже поплакаться в жилетку. Словом, выходные будут милыми и душевными, когда действительно можно отдохнуть.
Козерог
А для вас и выходных нет, потому что все время поднимаете себя за шкирку и тащите куда-то развиваться, совершенствоваться, работать и получать новые знания. Вот и на этот раз вас ждет что-то развивающее и обучающее.
Водолей
Когда время от времени "тишина вокруг", то и жизнь кажется счастливой. Остановитесь на некоторое время, насладитесь этой тишиной, чтобы жизнь была гармоничной, наполненной не только работой, но и спокойствием.
Рыбы
Вы настолько устали, что в эти дни стремитесь только спать и лежать, и чтобы вокруг вас была тишина. Бегите уже куда-нибудь подальше от цивилизации, потому что вам действительно пора восстановиться, и лучше без свидетелей.
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