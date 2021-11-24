Весы победят конкурентов, а Раков ожидает любовь: гороскоп на 24 ноября
Весы достигнут запланированных результатов и опередят конкурентов, а Тельцы будут решать семейные вопросы. У Раков планируется много встреч, в том числе и романтическая, а Стрельцы могут отправиться в путь.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 24 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.
Овен
Непростой день, когда у вас много планов, встреч, работы, и увлечения тоже требуют времени и сил. И всю эту кучу забот вам нужно разрулить немедленно и на вчера, так что не удивительно, что вы сейчас просто "зашиваетесь".
Телец
Семейные заботы заставляют вас отложить важные дела и посвятить много времени своим родным и решению их вопросов. Не беспокойтесь, на работе вас поймут и дадут возможность отработать все производственные вопросы потом.
Близнецы
День обещает быть спокойным, хлопоты, если и будут, то совсем не обременительными и приятными, связанными с приобретением чего-то полезного и прекрасного для дома, того, что облегчило бы вашу жизнь.
Рак
Сегодня день контактов – планируются разные встречи и общение, в том числе и романтическое. Любовь даже может позвать в дорогу, и пусть она будет не слишком далекой, зато приятной и многообещающей, ведь в финале вас ждет свидание.
Лев
День повышенной умственной деятельности, когда вам приходится интенсивно работать головой и максимально задействовать свои серые клетки. К примеру, составлять бизнес-план, подсчитывать расходы и доходы, создавать новый проект.
Дева
Можете сегодня запланировать очень сложные задачи и почти нереальные для реализации, и будьте уверены, что у вас все получится, ведь для вас сейчас - один из тех невероятных дней, когда удается почти все.
Весы
Будет повод для радости и гордости, ведь вы не просто достигаете запланированных результатов, а еще значительно опережаете все показатели и обгоняете всех конкурентов. Так что можете готовиться к признанию ваших заслуг.
Скорпион
Происходит борьба за ресурсы, и вы активно участвуете в этом, возможно, соревнуетесь в конкурсе на звание лучшего, проходите сертификацию или каким-то образом добываете деньги, еду, славу и т.д.
Стрелец
Внезапно сегодня может нарисоваться дорога, которая положит начало чему-то новому в вашей жизни, и изменения будут невероятно быстрыми и поразительными, и принесут вам чувство удовольствия и наполненности.
Козерог
Нет никакой необходимости спешить куда-то, даже если вас будут убеждать в обратном. Сегодня лучше как можно более тщательно замаскироваться для того, чтобы вас не нашли и не заставили делать бесполезную работу.
Водолей
Революция, которой вы на днях положили начало, продолжается. Но сейчас это может быть период затишья, когда никаких активных действий не происходит, зато все вокруг привыкают к новым реалиям и готовятся к очередному этапу перемен.
Рыбы
Настроение у вас сегодня праздничное, приподнятое, как будто вы попадаете на официальные торжества или какой-то семейный праздник. И продлится оно чуть ли не весь день. По крайней мере, чувство праздника у вас сохранится надолго.
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