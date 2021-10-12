Весы победят, а Водолеи поверят в чудеса: гороскоп для всех знаков зодиака на 12 октября

Скорпионам следует быть внимательными в пути, а Близнецам – выполнить свои обещания. Козерогам придется начинать все сначала, Весы одержат победу, а Водолеи поверят в чудо.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 12 октября. Кого ждет спокойный день, а кого – приключения, читайте в прогнозе.

Овен

Вы можете закрыться в себе, спрятаться от всех и посвятить немало времени обдумыванию, переосмыслению, мечтам и планам на будущее. И здесь главное не рваться вперед и не врать самим себе, а больше прислушаться к интуиции.

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Телец

Может появиться больше денег или еще какой-то посторонней помощи, в виде советов, материальной или моральной поддержки, но вас это не слишком радовать, вы захотите даже убежать от такого повышенного внимания.

Близнецы

Добавьте больше четкости и конкретики в свою жизнь, не забывайте об обязательствах и конечные сроки, сосредоточьтесь на выполнении того, что запланировали и обещали – и вы удивитесь, как быстро вы справитесь с работой.

Рак

Вам сегодня будет что вспомнить и с кем разделить эту ностальгию, потому что с человеком, с которым вы сегодня общаетесь, вас многое связывает. И не исключено, что и впереди вас ожидает немало различных приятных аспектов с этим человеком.

Лев

На работе будете показывать свой высокий профессиональный уровень. Возможно, ваши коллеги превращаются в конкурентов, и вам нужно будет демонстрировать, что и у вас за плечами большой опыт, амбиции и навыки.

Дева

Вам о многом сегодня нужно подумать. Вот просто сесть и проанализировать. И свое поведение, и реакции людей, и записать список своих потребностей, и расходов, и желаний, и возможностей. Словом, будет над чем поработать.

Весы

Сегодня вы одерживаете победу. То ли над обстоятельствами, то ли над конкурентами, или над противниками, а может и над собственными слабостями, но именно вам сегодня вешают на шею медали и в вашу честь звучат фанфары.

Скорпион

Стоит быть очень внимательными в пути, не забыть взять то, что запланировали, не забыть ни о документах, ни о деньгах, чтобы не превратить этот день на урок о том, как следует готовиться и вести себя в дороге.

Стрелец

У вас сейчас появляются деньги и очень хочется их потратить на какое-то торжество, например, устроить для друзей замечательный сабантуй, обновить гардероб или еще каким-то образом феерично их спустить, но так, чтобы запомнилось.

Козерог

Приходится начинать все сначала и делать первые шаги в новом направлении, впрочем, вам сейчас не стоит слишком спешить, это как раз тот случай, когда тише едешь – дальше будешь. Делайте больше пауз, применяйте логику и тщательно все обдумывайте.

Водолей

Начало дня может быть очень спокойным и даже вялым, вы даже не подозреваете, какие замечательные открытия и победы вас ожидают ближе к вечеру. Но неожиданный звонок или визит заставит вас поверить в чудеса.

Рыбы

Наконец вы чувствуете себя полными сил, готовы действовать, и на какие бы авантюры вас сейчас не подталкивали, вы скажите да всем приключениям. Ибо вы знаете, что справитесь с любыми сложностями и вызовами.

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