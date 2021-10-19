Весы ожидает любовь, а Скорпионов – важная должность: гороскоп на 19 октября

Львам во вторник не стоит спешить в финансовых делах, а Козерогам понадобится дополнительная защита, например, сигнализация или газовый баллончик. У Тельцов будет разнообразный день, а Девы будут отдыхать. Весы ожидает любовь, а Скорпионов – важная должность.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 19 октября. Что ожидает вас, читайте дальше.

Овен

Вас может охватить желание спрятаться от мира подальше, уединиться, и так надежно, чтобы никто не мог вас потревожить. Вам сейчас нужно будет многое переосмыслить и сделать правильные выводы.

Телец

Общение сегодня будет очень разнообразным - вы участвуете или даже организуете конференции, собрания, брейн-штормы, заседания и другие коллоквиумы, может даже целые праздники, словом, многолюдные групповые занятия.

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Близнецы

В голову могут прийти странные мысли и идеи, к примеру, захочется внезапно уехать, можете решиться на учебу или какие-то другие интересные способы собственного совершенствования и структуризации свободного времени.

Рак

Поскольку вы сегодня не слишком продуктивны, то проведите день именно так, как хочется, а не так, как кому-то нужно. Если позволяет работа и обстоятельства, больше отдыхайте, гуляйте, или банально проспите весь день.

Лев

Не спешите сегодня, особенно в делах, касающихся финансов - различных выплат, или заключения сделок, подписание бумаг. Это именно тот случай, когда нужно семь раз отмерить, а потом уже и отрезать, чтобы не остаться без необходимого.

Дева

Это будет очень медленный день, когда вы не готовы проявлять активность, а может и вообще не захотите работать. Зато можете остаться дома, чтобы набраться сил и вдохновения, или провести какие-то профилактические процедуры.

Весы

Любви сегодня в вашей жизни станет намного больше. По крайней мере, вы почувствуете, что вас любят, за вас переживают и вообще вы можете рассчитывать на поддержку других. А некоторые и признание в любви получат.

Скорпион

Вы можете получить предложение занять важный пост, и это будет настолько неожиданно и внезапно, что и согласиться можете с перепугу. И это будет лучшим решением, потому что долгие размышления вас демотивируют.

Стрелец

Разговоры с друзьями сегодня могут быть очень интересными и продуктивными. К примеру, в ходе общения могут родиться новые идеи, или выплывет интересная информация для размышлений и выводов.

Козерог

Вам понадобится сегодня дополнительная защита, и хотя вы будете чувствовать себя достаточно сильными, вовсе не помешает попросить помощи и обратиться к профессионалам. К примеру, поставить сигнализацию или врезать новые замки, купить газовый баллончик.

Водолей

Ваши возможности сегодня несколько ограничены, кто-то или что-то не дает вам развернуться в полную силу и применить все ваши навыки и таланты. И вы от этого можете находиться в несколько печальном настроении.

Рыбы

С сегодняшнего дня вы начинаете долгий и непростой путь, возможно важный и длительный проект, на который будете тратить немало усилий, но он стоит того, чтобы ему посвятить столько времени.

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