Весов ждет радостный период, а Львов подарки: гороскоп на неделю

На неделе с 14 июня Львы получат подарки и деньги, Весов ждет радостный период, а Скорпионам следует быть осторожными. Овнам посоветовали прислушаться к интуиции и отправится, куда зовет сердце, а Тельцам – не перегибать палку и руководствоваться нормами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 июня.

Овен

Будет повод задуматься над смыслом жизни и о том, стоит ли вам и дальше двигаться в том же направлении, а или лучше отправиться туда, куда вас зовет сердце. Послушайте свою интуицию, присмотритесь к знакам, что вам посылает вселенная.

Телец

Какой бы у вас ни был сердитый и решительный настрой, все же стоит соблюдать правила и законы и не перегибать палку. На этой неделе следует руководствоваться установленными нормами и оставаться консервативными, чтобы не попасть впросак.

Близнецы

Даже если вы не собираетесь ничего праздновать, все равно можете попасть на какую-то небольшую вечеринку с участием вашего ближайшего окружения, и это будет очень приятная неожиданность. А подарят вам надежду на достижение одной заветной цели.

Рак

У вас сейчас очень много различной физической работы накопилось, которую вам нужно срочно сделать, но в то же время вы и различными интеллектуальными делами должны заниматься, поэтому все будет достаточно гармонично – много труда и руками, и головой.

Лев

Подставляйте руки и карманы для подарков и денег. И хотя особых поводов для них не будет, но вам сейчас будет очень везти на различные моральные и материальные поощрения, поэтому наслаждайтесь процессом.

Дева

Кто-то пытается пробудить в вас чувство вины, и вот вы уже сами себя загоняете в этот нересурсное состояние, ночами не спите и переживаете, так ли вы сделали или ошиблись. Лучше послать подальше всех тех, кто вас в чем-то обвиняет.

Весы

Приближается очень радостный для вас период, когда в окружении друзей и соратников отмечаете какую-то важную веху вашей жизни. Возможно, что-то делаете впервые или меняете свой статус. И целая неделя пройдет под этим радостным настроением.

Скорпион

На этой неделе следует быть очень осторожными, особенно если вы решаетесь на какой-то очень важный шаг, потому что велика вероятность под влиянием эмоций сделать что-то не очень рациональное и потом жалеть о сделанном.

Стрелец

Можете уже готовиться к началу нового жизненного периода, который будет касаться вашей личной жизни. Потому что любовь может настолько внезапно нагрянуть, что придется менять всю свою жизнь.

Козерог

Это будет очень рабочий период вашей жизни, потому что работа делается, деньги платятся. И это почти все, что можно сказать об этой неделе. Впрочем, разве это не прекрасно, когда у вас есть чем заняться, и за это вы получаете вознаграждение.

Водолей

Финансовые вопросы требуют скорейшего решения. Но вы, кажется, сейчас очень далеки от конкретного решения проблем, парите себе в мечтах и ??иллюзиях и не хотите возвращаться на грешную землю.

Рыбы

Коллективный разум сейчас будет гораздо эффективнее одиноких озарений. Особенно в вопросах бизнеса, когда вам понадобятся взгляды с разных сторон на волнующие вопросы. Поэтому приглашайте коллег или близких на мозговые штурмы и совещания.

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