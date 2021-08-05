Гороскоп для всех знаков на 5 августа: кто сможет быстро достигнуть цели

В четверг, 5 августа, Тельцам придется много работать, Близнецы и Весы могут получить много денег, а Скорпионам любовь "снесет крышу". Козероги в этот день довольно быстро достигнут желаемых результатов, а у Водолеев будет хорошее настроение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 5 августа. Кому четверг принесет удачу и денежные поступления, а кого ждет упадок сил и разочарования, читайте дальше.

Овен

Вы пытаетесь достроить то, что когда-то начали, но вам мешают определенные иллюзии и самообман. Пока вам сложно смотреть на себя без предубеждения, потому что вы находитесь в плену каких-то ложных представлений о собственных талантах и ​​компетенции.

Телец

Работа поглотила вас с головой, нет времени на отдых и на какие-то другие занятия. С одной стороны, это хорошо, потому что какая-никакая стабильность таки есть, но с другой стороны, это уже очень скоро может надоесть.

Близнецы

Все, чем вы сегодня занимаетесь, может вам принести деньги. Даже хобби, которым вы увлеклись исключительно для души. Но стоит вам несколько доработать, увлечь своей идеей других, продумать монетизацию - и вот вам готовый бизнес.

Рак

Отведите этот день для разного рода встреч и общения, и это могут быть как деловые коммуникации, так и личные. И все они обещают быть успешными. Поэтому не прячьтесь от людей, а идите навстречу им и успеху.

Лев

Вы продолжаете праздновать и радоваться жизни, и всем ее аспектам, собираете вокруг себя друзей и подруг, и довольно насыщенно проводите время, несмотря на различные мелкие препятствия. Вы их просто легко преодолеваете – со смехом и визгом.

Дева

Не очень вам сегодня хорошо работается, то ли лень мешает, то ли давление влияет, погода, или звезды так сошлись, что вам очень тяжело будет выполнять даже свои привычные обязанности. Стоит попроситься в отгул, потому что все равно ничего не спорится.

Весы

Вы можете одержать победу в какой-то важном денежном деле: или грант получите, или выиграете тендер, или кредит дадут, или инвестиции к вам придут, но появляются средства, которым вы будете распоряжаться.

Скорпион

Любовный пыл может вам совсем снести крышу. Влюбившись, вы будто находитесь в другой реальности, где все совсем не так, как у обычных людей – там и небо синее, и трава зеленее, и глаза любимых светят как звезды...

Стрелец

Усердная работа приносит деньги. В принципе, так и должно быть всегда, но в последнее время у вас не всегда так получалось. Но вы уже выбираетесь из этого ряда неудач и получаете заслуженную награду за труд.

Козерог

Сегодня довольно быстро достигнете желаемых результатов, и будете сами удивляться насколько это просто и невероятно. И это вам позволит подняться выше в собственных глазах, и карьерное повышение уже не за горами.

Водолей

С самого утра вы в приподнятом настроении, поскольку отправляетесь на какое-то событие или праздник, а может это работа для вас стала настоящим праздником, и вы с радостью туда идете, и вас там ждут какие-то приятные вещи.

Рыбы

После каждого рывка и интенсивной работы нужно отдыхать. Вот и сегодня после безумного напряжения организм захочет расслабиться. И подсознательно вы будете бастовать, какими бы важными делами не занимались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на неделе со 2 августа Тельцов ждет большой успех, Овнам будет не хватать денег, а у Львов могут разрушиться отношения.

Кроме того, на неделе в Украине, несмотря на летний период, может значительно улучшиться экономическая ситуация и решиться давние проблемы.

Август может принести неудачу двум представителям зодиакального круга. Их ждут разочарование, досада и даже слезы.

Четыре знака зодиака этим летом пойдут вверх по карьерной лестнице, так как этот период считается идеальным для созревания проекта или появления новых идей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!