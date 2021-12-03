Весов ожидают сюрпризы, а Рыб – противостояние: гороскоп на 3 декабря

Семейная жизнь для Весов готовит приятные сюрпризы, а Рыбы в пятницу захотят посоревноваться. Перед Тельцами откроются новые возможности, поэтому им следует быть открыми к неожиданностям, а Овнам лучше перенести важные дела до понедельника.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 2 декабря. У кого будет спокойный день, а кого ожидает общение, читайте дальше.

Овен

Все вокруг вам будут казаться заторможенными, так что не стоит сегодня рассчитывать на то, что люди будут быстро реагировать на что-либо. Так и вы не торопитесь, лучше отложите важные дела до понедельника.

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Телец

Перед вами открывается новые двери и новые возможности. Впрочем, вы сами этого хотели, поэтому будьте готовы к разным неожиданностям, как приятным, так и не очень. Просто воспринимайте все как должное и будьте смелыми.

Близнецы

Лучший день для того, чтобы погрузиться в мысли, подсознание, возможно, испытать на себе духовные практики, медитацию. Побудьте наедине со своими мыслями, сделайте пару осознаний.

Рак

Вы будто находитесь на пороге чего-то нового, но немного страшновато делать первый шаг в неизвестном направлении. И вы пока еще сегодня топчетесь на месте, принимая решения и собираясь с силами.

Лев

Вас неожиданно может потянуть на разные творческие проявления. К примеру, захочется петь, рисовать или хотя бы крестиком вышивать. Впрочем, все свои творческие амбиции вы можете проявлять в детях и сделать что-то сегодня вместе с ними.

Дева

Встречи, которые вы запланировали, будут продуктивными – вы приятно общаетесь, находите общие темы и обсуждаете дальнейшие перспективы. Это касается как работы, так и личной жизни.

Весы

Семейная жизнь готовит приятные сюрпризы. Ваши близкие будут беспокоиться о вас и постараются сделать все, чтобы вы чувствовали себя наилучшим образом. Поэтому и придумывают разные способы проявить свою любовь.

Скорпион

Сегодня вам нужно очень тщательно продумать стратегию поведения, потому что от этого зависит ваше будущее. Руководство будет присматриваться к вам с целью дать дополнительные полномочия и интересуется, справитесь ли вы с ними.

Стрелец

Очень приятный и спокойный день с незначительными приятными заботами, преимущественно производственными и семейными. К счастью, вы знаете, как собой владеть, чтобы никакие обстоятельства не выводили вас из равновесия.

Козерог

Ваш разум сегодня активизируется настолько, что превращается буквально в острое лезвие, и вы уже можете участвовать в напряженных дискуссиях, поражая умом и красноречием и оппонентов, и поклонников.

Водолей

Лучше провести этот день в тишине и максимальной защищенности. Несмотря на то, что сегодня будний день, сделайте все, чтобы вас никто и ничто не беспокоило, может даже целесообразно взять выходной.

Рыбы

Не надейтесь на спокойный день, потому что сегодня и вам самим захочется как-то разогнать кровь и даже принять участие в соревнованиях или каких-либо боевых действиях. И вы будете буквально нарываться на противостояние.

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