Весам придется преодолевать искушения, а Девы окажутся в тупике: гороскоп на неделю

На неделе с 4 октября Овны смогут преодолеть сложные испытания, связанные с работой, Весов ждут искушения, которые могут испортить их репутацию и здоровье, а Девы окажутся в тупике из-за нехватки денег. В то же время Рыбы будут чувствовать себя счастливыми и вдохновленными, а Козероги почувствуют скуку и усталость от привычных вещей.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 4-10 октября. У кого эти дни будут наполнены приятными встречами, а кому придется учиться чему-то новому, читайте дальше.

Овен

Будет повод почувствовать себя очень сильными и ловкими, вы легко преодолеваете очень сложные препятствия, управляетесь с тяжелой работой и побеждаете достаточно сложных соперников. Словом, можете собой очень гордиться.

Видео дня

Телец

Любовь меняет все! И сейчас вы именно тот счастливчик, который получает прекрасный шанс прочувствовать это невероятное чувство единения с другим человеком. Словом, контакты сейчас будут очень перспективные, а рядовые встречи имеют все шансы превратиться в свидания.

Близнецы

Неделя не будет выделяться особенно яркими событиям – привычная жизнь, с привычным графиком, ритуалами, нагрузкой и удовольствиями. Отличаться она будет тем, что у вас появляется надежда изменить все к лучшему.

Рак

Впереди - очень деловая неделя, когда вы ответственно будете относиться к своей работе и обязанностям, много работать, проявлять активную позицию, а еще – быть лидером и активатором всех событий, показывать другим путь к цели.

Лев

Возникает дополнительная потребность в тепле, в том числе, человеческом и душевном, и вы будете искать, к кому бы прислониться сердцем, чтобы можно было поговорить, поделиться наболевшим, а может и просто помолчать вдвоем.

Дева

Ситуация может произойти достаточно критическая, потому что денег сейчас у вас почти нет, но они очень нужны, и в немалых количествах. Но мало на кого можно рассчитывать, поэтому приходится констатировать: пока вы в тупике.

Весы

Вокруг вас сосредоточено столько разнообразных соблазнов, и вам будет достаточно тяжело им противостоять. И все это будут не безобидные вещи, а достаточно серьезные, которые способны вам навредить, разрушить ваше здоровье и репутацию.

Скорпион

Приятной неожиданностью будут щедрые денежные поступления, которые вы получаете от родственников или других близких вам людей. И вам захочется потратить эти средства на обустройство дома, создание уюта и красоты вокруг.

Стрелец

Какая-то очень странная неделя, когда все настолько пропитано туманом или мраком, что вы не понимаете, что происходит, кто друг, а кто враг, и от этого становится несколько страшновато. Поэтому сейчас лучше посидеть тихонько, пока этот туман рассеется.

Козерог

Все надоедает настолько, что вас аж тошнит от того, что вы видите каждый день, но сейчас такое время, что вы уже не можете спокойно наблюдать и терпеть. Поэтому не удивляйтесь, что сейчас вы можете все бросить и уйти в никуда, или вас заставят уйти.

Водолей

Сколько бы вам ни было лет и сколько бы вы не получили образований или навыков, пора учиться новому, всегда найдется что-то полезное или интересное, в исследовании чего вы чувствуете острую потребность.

Рыбы

Все, расслабляйтесь и выдыхайте, судьба дает вам время немного отдохнуть и почувствовать себя счастливыми и уравновешенными. Конечно, это не значит, что вы будете все время отдыхать. Возможно, захотите чуть больше заниматься собой.

Как сообщал OBOZREVATEL: