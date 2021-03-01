"Верхушка" власти в Украине может устроить революцию: астропрогноз на март

В марте 2021 власть в Украине может быть перезагружена в угоду кому-то из "верхушки". Кроме того, изменений может понести и вся экономическая система страны.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины на март.

Общество

Пробуждается не только природа, но и люди, они чувствуют в себе мощную силу, готовы идти вперед и что-то делать, брать на себя ответственность и независимо от того, что происходит вокруг, бороться за себя и свои права.

Политика

Власть сверху может инициировать перезагрузку – перевыборы, отстранения или громкие снятия с постов каких-то одиозных личностей. В любом случае, это будет больше похоже на революцию, которую затеяли не снизу, а сверху и в нужном для "верхов" ключе.

Экономика

Все ближе перспектива перезагрузки всей экономической системы, когда будет меняться многое, какие-то определенные правила и законы, и покажется, что вот они как раз и происходят – серьезные реформы, которые, впрочем, могут касаться одних и совсем не коснутся других. А что делать – о международных донорах и займах пока приходится забыть.

Напомним, ранее Соломка дала прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, этот год кажется не менее сложным, чем 2020. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!