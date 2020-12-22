Вечером 22 декабря 2020 произойдет феномен, – нумеролог

22 декабря 2020 года – уникальный день с точки зрения количества "двоек" в этой дате. В 22:22 произойдет редкий нумерологический феномен.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "Сегодня, 22.12.2020, в 22:22 произойдёт редкий нумерологический феномен – "нумерологический мост из девяти "двоек", – сообщил он.

Как пояснил нумеролог, в этот день и в это время количество "двоек" достигнет девяти. "Девять – сакральное число. Оно относится к женским энергиям Вселенной и во многих традициях является числом Великой Матери Миров", – рассказал он.

Игорь Мехеда добавил, что и "двойка" является женским числом. "Небо – один, Земля – два", – говорится в старинных книгах", – заметил он.

"Таким образом, и двойка, и девять двоек – это мост в глубины Вселенной. Поэтому 22.12.2020 в 22:22 желательно отправить мысленно во Вселенную свои желания, просьбы, чаяния и стремления. Вселенная откликнется и поможет их осуществить", – рассказал нумеролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал про три сюрприза зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года. Один из них – соединение Сатурна и Юпитера.