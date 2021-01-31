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Ванга предсказала 5 знакам Зодиака беду в 2021 году: что их ждет и как защититься

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Болгарская ясновидящая Ванга в свое время назвала пять знаков Зодиака, с которыми в 2021-й год Быка по китайскому гороскопу может случиться беда. При этом она указала и на шанс избежать неприятностей.

Пророчество касается Скорпионов, Овнов, Водолеев, Львов и Дев. Об этом пишет портал Rsute.

Скорпион (Scorpio) 24 октября – 22 ноября
Скорпион (Scorpio) 24 октября – 22 ноября

Скорпион

По словам Ванги, для представителей этого знака 2021 год будет сложным – им придется столкнуться с несправедливостью и побороть ее. Скорпионов может разочаровать все окружающее, в том числе работа и личная жизнь. Причем им тяжело будет исправить неидеальный мир. При этом Ванга говорила, что рожденные под этим Зодиаком должны прислушаться к своей интуиции, которая способна помочь им избежать неприятностей в самые сложные моменты.

Овен (Aries) 21 марта – 20 апреля
Овен (Aries) 21 марта – 20 апреля

Овен

Для людей, которые родились под этим знаком, год Быка будет выматывающим. Они смогут рассчитывать на упорство, в делах придется действовать иначе и обратить внимание на другую особенность своего характера. Так, несмотря на много трудностей и плохих событий, Овны смогут достичь своих целей, хотя им придется заплатить очень высокую цену. Чтобы минимизировать это, Ванга советовала не спешить с реализацией грандиозных планов, а лучше перенести их на следующий год. Так неприятностей можно будет избежать, но в любом случае Овны будут бороться до конца.

Водолей (Aquarius) 21 января – 20 февраля
Водолей (Aquarius) 21 января – 20 февраля

Водолей

Представители этого знака в 2021 году могут столкнуться с проблемами, о которых раньше и не задумывался. По словам Ванги, Водолеи не смогут скрыться от неприятностей, но этого им и не нужно делать. Поскольку будет шанс все преодолеть. Главное – не позволять цепочке неприятных событий сбить себя с правильного пути.

Лев (Leo) 23 июля – 23 августа
Лев (Leo) 23 июля – 23 августа

Лев

В 2021-м Львам придется много и усердно трудиться, особенно тяжело будет тем, кто потеряет работу. Так, вначале года понадобится много сил, поэтому представителям этого знака лучше собраться. Ванга предсказывала, что у таких людей будет шанс выбраться из "ямы неприятностей" и продолжать направляться к свету. Главное – верить в свои силы и думать о хорошем, ведь только позитивное мышление приведет Львов к успеху.

Дева (Virgo) 24 августа – 23 сентября
Дева (Virgo) 24 августа – 23 сентября

Дева

В 2021 году представители этого знака будут много переживать и нервничать. В частности, им будет казаться, якобы земля уходит из-под ног и их мир рушится. Но Ванга говорила, что все это обойдется, если приложить усилия и набраться терпения. Так, Девам придется отказаться от хорошей работы, возможно, могут оборваться отношения с близкими. Чтобы предотвратить это, им нужно следить за своим состоянием и не принимать решения сгоряча.

Как сообщал OBOZREVATEL, болгарская ясновидящая Ванга родилась 31 января ровно 110 лет тому назад. Мы рассказывали о самых жутких ее предсказаниях.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ванга
Тег
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