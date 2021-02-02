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Людмила Халанская
Людмила Халанская
Астролог Все статьи автора

В Водолее скопление планет: почему нам повезло

3.1т
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С 3 по 18 февраля 2021 года сразу шесть планет будут находиться в знаке Водолея: Солнце (для удобства в астрологии все объекты называют планетами), Венера, Юпитер, Сатурн, астероид Паллада и ретроградный Меркурий – его ретроградное движение с 30 января по 23 февраля как раз проходит по знаку Водолея.

Обращаю внимание, что такое скопление планет в одном знаке Зодиака не является парадом планет. Однако его можно отнести к довольно редким явлениям, так как пять – шесть – семь планет в одном знаке встречаются не часто. Но нам с вами повезло, если это можно назвать везением: три года подряд (2020 – 2022) мы можем наблюдать такие скопления, причём именно в январе – феврале.

Любые скопления планет в астрологии считаются самыми сильными аспектами и оказывают соответствующее знаку Зодиака влияние. Интересно, что в 2020 году скопление было в Козероге. В 2021 году скопление планет происходит в Водолее. А в 2022 году снова в Козероге. Произойдёт оно в самом начале января 2022 года, то есть на Новый год: в Козероге окажется сразу семь планет!

Когда в начале 2020 года астрологи подробно описывали знак Козерога в качестве самого влиятельного в 2020 году и, в том числе, говорили, что Козерог несёт ограничения, диктует строгие правила и предписания, создаёт преграды и наносит ущерб, – мало кто тогда обратил на это внимание. А всё потому, что люди ждут от астрологов точных, детальных предсказаний.

Однако предугадать, как именно реализуются астрологические показатели, невозможно. Астрология не рок и не заранее написанный сценарий событий. Астрология лишь указывает на главные тенденции и описывает наиболее характерные признаки того или иного периода.

Поэтому сейчас трудно сказать, как отразится на жизни землян влияние Водолея в 2021 году. Но то, что это влияние будет сильным и полностью соответствующим характеру Водолея, нет никаких сомнений.

Водолей – знак открытий и прорывов в науке и технике, неожиданных или неординарных событий в жизни, революционных и прочих резких изменений в обществе. А также высокой степени свободы, независимости и оригинальности. Этот знак в какой-то степени является противоположностью прошлогоднему Козерогу.

Водолей раскрепощает, освобождает, убирает ограничения и не ставит никаких условий. Но появляется риск вседозволенности и неуправляемости, хаоса.

Удастся ли миру найти баланс между свободой, стремлением к новому – с одной стороны, – и уважением чужой свободы – с другой? Будем надеяться, что удастся. А пока просто наблюдаем за событиями. Год уже начался, скопление планет в Водолее происходит прямо сейчас. А значит, и результаты не заставят себя ждать. Немного терпения – и мы всё увидим!

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Людмила Халанская Людмила Халанская
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