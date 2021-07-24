В Украине станет больше денег: аспропрогноз для страны на неделю

Неделя с 26 июля по 1 августа будет не слишком удачной для украинцев, их будут ждать разочарования и падения. Политическая жизнь страны немного замедлится, напряжение спадет, а вот денег в бюджете станет побольше, хотя это и не спасет экономическую ситуацию в стране в целом.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила астрологический прогноз для Украины на неделю. Как изменится жизнь страны с 26 июля, читайте дальше.

Общество

Те, кто хотели подняться и улучшить свое положение сталкиваются тем, что не поднялись, а упали. Словом, все больше люди прозревают, начинают осознавать свои ошибки и надеяться на выход из этого кризиса.

Политика

Общее напряжение несколько спадает, все процессы замедляются, некоторые может даже приостанавливаются. Возможно, это лето все же сказывается, а возможно происходит определенное переосмысление и перезагрузки.

Экономика

Хотя денег вроде и больше появляется в бюджете, но это не спасает ситуацию в целом, поскольку деньги идут на латание дыр и могут использоваться очень глупо, например, на громкие празднования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

назван наиболее верный знак зодиака среди мужчин: брак с ним будет прочным.

Три знака зодиака могут взлететь вверх по карьерной лестнице этим летом, поскольку имеют все шансы на повышение.

Несколько знаков зодиака считаются наиболее общительными. С ними никогда не соскучишься и всегда будет о чем поговорить.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся