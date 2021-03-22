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В Украине может разгореться большой политический скандал: астропрогноз на неделю

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На неделе с 22 марта, Украину может ожидать большой скандал, связанный с политическими деятелями, который "сбросит все маски", а должностным лицам в сфере экономики придется сделать непростой выбор.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила подробный прогноз для Украины на 22-28 марта.

Общество

Люди занимают позицию наблюдателей, устраиваются уютно, слушают и смотрят внимательно на те зрелища, что перед ними раскрывают. И каких-то активных действий не совершают, изучают пока ситуацию.

Политика

Поднимается большой скандал, все маски сброшены, и поднимается такой хай, что всем мало места, никто не подбирает слов, бьют горшки даже те соратники, которые длительное время были связаны не только общими делами, но и личными.

Экономика

Вырисовываются уже какие-то более или менее ясные перспективы и становится понятным, куда мы движемся, но придется делать непростой выбор, в каком направлении это делать, кого выбирать в соратники и каких правил придерживаться.

Отметим, согласно астропрогнозу на март, в Украине могут полностью перезагрузить власть в угоду кого-то из "верхушки". Кроме того, изменений может понести и вся экономическая система страны.

Весь 2021-й год, как отметила Соломко, кажется не менее сложным, чем 2020-й. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы толкают украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смены правительства или новых выборов. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что в 2021-ом у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, этот год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • В то же время Овнов в текущем году, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

  • Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать трудности, отметила Соломка.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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