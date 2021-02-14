В Украине могут начаться новые протесты: таролог озвучила прогноз на неделю

С понедельника, 15 февраля, в Украине могут начаться уличные протесты из-за обнаружения новых фактов обкрадывания общества. При этом, обещания политиков так и останутся невыполненными, а денег в стране не будет хватает.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз по картам Таро для Украины на 15-21 февраля.

Общество

Появляются еще более вопиющие факты обкрадывания общества или нецелевого использования средств, предназначенных для людей. И это вызывает возмущение и сопротивление, может позвать людей на улицы, если не пообещать им как-то компенсировать эти потери.

Политика

Обещания политиков становятся все более душевными, авансы о лучшей жизни раздают по сторонам, и это будет больше похоже на предвыборные обещания, а не на конкретные обязательства. Впрочем, и конкретной работы нет, и все процессы происходят не системно, а хаотично.

Экономика

Классическая история, когда "денег нет, но вы держитесь". И нет никакого представления о том, где их взять, а все те решения, которые принимаются, больше похожие на броуновское движение для того, чтобы все вокруг видели, что-то вроде делается.

Напомним, ранее Соломка дала прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, этот год кажется не менее сложным, чем 2020. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.

Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.

В целом в этом месяце, по ее словам, Тельцы получат возможность заключить выгодные контракты, Овны могут активизировать новое направление в работе, а Девы – передвинуться по служебной лестнице.

Также в феврале могут начаться общественные протесты, а в бюджете страны не будет хватать денег даже на самые необходимые выплаты.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал